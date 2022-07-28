Глава РАН назвал решение о выходе России из программы МКС после 2024 года обоснованным

По словам академика Александра Сергеева, большая часть рабочего времени космонавтов уходит на поддержание жизнедеятельности МКС в ущерб различным научно-исследовательским программам

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Решение о выходе России после 2024 года из программы Международной космической станции (МКС) обоснованно, поскольку большая часть рабочего времени космонавтов уходит на поддержание жизнедеятельности МКС в ущерб различным научно-исследовательским программам. Такое мнение выразил во вторник ТАСС президент Российской академии наук (РАН) академик Александр Сергеев.

"Надо сказать, что как сам проект МКС, так и российский сегмент станции, очень затратные. Сегодня состояние станции таково, что большая часть рабочего времени космонавтов на орбите уходит на поддержание жизнедеятельности МКС. Страдают научно-исследовательские программы. В этих условиях говорить об эффективности МКС, конечно, сложно, и это одна из существенных причин, по которым принималось такое решение", - сказал он.

В то же время Сергеев отметил, что, "поскольку МКС - это совместное детище разных стран, у них появилась обеспокоенность после заявления, что мы уйдем". "Дальше, я уверен, Россия будет строить свою космическую станцию. Уже много раз обсуждалось, что она должна из себя представлять и на какой орбите находиться", - отметил президент РАН.

Он также сообщил, что Российская академия наук рассчитывает на продолжение совместной работы с Роскосмосом по развитию научных космических программ.

"Мы пригласим к себе для рабочей встречи нового руководителя Роскосмоса [Юрия Борисова], рассчитываем на продолжение многостороннего и активного взаимодействия с госкорпорацией. Традиционно глава Роскосмоса присутствует в Совете по космосу РАН, и мы надеемся, что научный космос будет и дальше играть существенную роль в его деятельности", - сказал глава РАН.

Новая орбитальная станция

Ранее во вторник гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что основным приоритетом РФ в пилотируемой космонавтике будет создание Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

В апреле 2021 года Борисов, который на тот момент был вице-премьером, заявлял, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед РКК "Энергия" была поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой отечественной орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

Научно-технический совет Роскосмоса рекомендовал включить работы по созданию технического проекта новой орбитальной станции в Федеральную космическую программу до 2025 года. В конце февраля текущего года Дмитрий Рогозин, который на тот момент возглавлял госкорпорацию, заявлял, что в силу финансовых ограничений сложно одновременно реализовать проект МКС и строительство новой станции. По его словам, нужно предусмотреть определенный "период перехлеста", когда МКС и РОСС будут какое-то время эксплуатироваться параллельно.