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Филиппины отказались от покупки 16 вертолетов Ми-17 из-за опасения возможных санкций со стороны США

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Вертолет Ми-17
Вертолет Ми-17.
Источник изображения: © REUTERS/Mian Khursheed

ЦАМТО, 27 июля. Правительство Филиппин отменило сделку о покупке 16 российских вертолетов Ми-17 из-за опасений возможных санкций со стороны США.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на официальных лиц.

Ранее СМИ сообщали, что речь шла о покупке 17 российских вертолетов. В марте местные СМИ со ссылкой на Минобороны сообщили, что Филиппины пока не отказываются от сделки с Россией по покупке 17 вертолетов Ми-17, несмотря на санкции против Москвы из-за ситуации на Украине. По словам министра обороны Дельфина Лорензаны, контракт на сумму 12,7 млрд. филипп. песо (около 230 млн. долл.) был подписан в ноябре прошлого года, в январе была сделана предоплата. Ее сумма не раскрывается.

Бывший министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана сообщил агентству, что еще до окончания своих полномочий 30 июня отменил сделку с Россией и получил одобрение президента Родриго Дутерте.

"Мы могли столкнуться с санкциями", – приводит агентство слова Д.Лорензаны. Он отметил, что Вашингтон мог выразить свое недовольство в случае продолжения сделки из-за ухудшения отношений между США и Россией. По его словам, Вашингтон знал о решении Манилы разорвать сделку и может предложить аналогичные вертолеты для ВС Филиппин.

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Страны
Россия
США
Украина
Филиппины
Продукция
Ми-17
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