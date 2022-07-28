От международной к национальной. Россия объявила о выходе из проекта МКС после 2024 года

По словам гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова, все обязательства перед партнерами будут выполнены

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года, когда начнется формирование уже национальной орбитальной станции. Об этом заявил во вторник гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Это первая встреча Борисова в новой должности с российским лидером.

Соединенные Штаты рассчитывали, что сотрудничество будет продолжаться как минимум до 2030 года, однако в России ранее неоднократно высказывали сомнения в возможности этого, тем более в условиях санкций.

ТАСС собрал основное, что известно о решении Москвы отказаться от МКС.

Решение принято

Россия, как подчеркнул Борисов, не будет участвовать в работе Международной космической станции после 2024 года: "Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты".

Предыдущий глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин еще в конце апреля сообщал, что Москва уже определилась со сроками окончания участия в проекте. Тогда он не стал конкретизировать принятое решение, отметив, что российская сторона не обязана "говорить о нем публично", но обязана за год предупредить партнеров.

Это решение было принято не сегодня, подтвердил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Борисова.

Почему Россия уходит

В Роскосмосе не раз сомневались в целесообразности продления сроков эксплуатации МКС до 2030 года, на чем настаивала американская сторона. В частности, как отмечал в марте Рогозин, без ремонта работа на станции будет опасна для экипажей, а на ремонт потребуются "колоссальные деньги".

Он также обращал внимание на западные рестрикции против российской ракетно-космической отрасли и его лично (совместные проекты, связанные с МКС, были выведены из-под них), подчеркивая, что "восстановление нормальных отношений между партнерами <...> возможно лишь при полной и безоговорочной отмене незаконных санкций". В середине марта Роскосмос направлял письма в NASA, Европейское и Канадское космические агентства по поводу снятия ограничений со своих предприятий, но западные партнеры дали понять, что их решения не будут пересмотрены. Тогда Рогозин напрямую увязывал сроки сотрудничества по Международной космической станции с отменой санкций.

Борисов говорил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, еще в апреле 2021 года, занимая пост вице-премьера. Он отмечал, что из-за этого Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции.

Что будет с МКС

Москва пока продолжит выполнять свои обязательства и отправлять космонавтов на МКС - 14 июля Роскосмос и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах на российских и американских кораблях. В соответствии с ним россияне совершат три полета на кораблях Crew Dragon, в первый из них предстоящей осенью отправится Анна Кикина.

Судьба станции после 2024 года пока неясна - ранее Рогозин предупреждал, что прекращение сотрудничества может грозить ее неконтролируемым сходом с орбиты, поскольку последняя корректируется двигателями российских грузовых кораблей "Прогресс". Первая тестовая коррекция с помощью американского "грузовика" Cygnus состоялась - со второй попытки - 25 июня, однако в РКК "Энергия" подчеркивали, что этот маневр невозможен без российских двигателей, которые должны включаться для разворота МКС и ее возвращения "в дежурную ориентацию".

Естественное снижение МКС до высоты, на которой она начнет сгорать в плотных слоях атмосферы, займет "от двух до пяти лет в зависимости от активности Солнца", заявлял ранее глава пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец.

Существует вариант контролируемого сведения МКС с орбиты, как это произошло со станцией "Мир". Техническая возможность этого "прорабатывается, в том числе с партнерами, с момента создания станции, так как является одним из этапов полета изделия", сообщали в РКК "Энергия", при этом решение будет приниматься на уровне правительств стран - участниц проекта. По оценке Рогозина, процедура затопления МКС займет больше года.

Собственная станция

К 2024 году Россия начнет формирование национальной орбитальной станции, получившей название РОСС - "Российская орбитальная служебная станция", рассчитывает Борисов. Ее создание, по его словам, станет приоритетом отечественной пилотируемой космонавтики.

Решение о создании РОСС было принято в 2021 году, а в начале мая 2022 года Роскосмос подписал с РКК "Энергия" контракт на создание эскизного проекта новой станции.

Предполагается, что на первом этапе развертывания она будет состоять из четырех модулей, рассчитанных на двух космонавтов, а в последующем к ней добавятся еще два модуля и платформа обслуживания, что позволит увеличить экипаж до четырех человек. При этом в конце мая Рогозин говорил, что станция будет автоматической, а люди будут участвовать только в доставке и установке полезной нагрузки, испытательных и ремонтных работах: "Это не гостиница для космонавтов и туристов".

Предыдущий глава Роскосмоса также не исключал, что РОСС может стать "военно-прикладной", если к моменту ее развертывания отношение к России будет враждебным, а количество ее союзников - ограниченным.

Предполагается, что первый модуль новой станции должен быть готов в 2025 году, однако окончательное решение о сроках ее формирования пока не принято. При этом несколько лет РОСС и МКС могут проработать параллельно - как говорил в конце февраля Рогозин, в силу финансовых ограничений сложно одновременно участвовать в международном проекте и строить новую станцию, поэтому необходим определенный "период перехлеста".