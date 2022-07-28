Автор The National Interest назвал пять ошибок Запада в противостоянии России на Украине

Источник изображения: topwar.ru

В американском журнале The National Interest вышла статья публициста Дмитрия Саймса. В ней он выявляет и критикует ошибки США, допущенные во время украинского конфликта. Саймс напоминает, что недавно министр обороны США Ллойд Остин выступил с речью, в которой расхваливал украинские военные достижения. Однако Саймс считает, что ранние просчеты Москвы – плохой критерий для оценки перспектив конфликта. В конце концов, опыт многочисленных войн, которые вело российское (и советское) государство, свидетельствует об обратном.

Зато очень много просчетов у самого Вашингтона. Первый просчет – игнорирование предостережений России об опасности расширения Североатлантического альянса. США и НАТО не обращали внимания на эти предостережения, считая, что если Запад не собирается нападать на Россию, то опасения Москвы беспочвенны.

Второй просчет – убежденность администрации президента США Джо Байдена в том, что Россия либо однозначно нападет на Украину, либо блефует. Концентрация российских сил на границе с Украиной говорила о том, что это скорее дипломатический ход с целью повлиять на позицию Запада.

Однако Байден и его соратники этого не поняли. США могли заявить, что Украину не собираются приглашать в НАТО в ближайшие годы. Но в Вашингтоне не стали делать такое заявление. Зато Байден заявил, что не будет защищать Украину американскими войсками, чем придал действиям России большую уверенность.

В качестве третьего просчета США Саймс видит переоценку международной поддержки антироссийских санкций. Сейчас Запад продемонстрировал удивительную солидарность в борьбе с Россией. Но проблема заключается в том, что одновременно он лишился и мирового господства. Страны Азии, Африки и Латинской Америки не поддержали санкции против России, предпочтя свои экономические интересы. Кроме того, они не видят в спецоперации ВС РФ на Украине угрозу для своих интересов. И это понятно: где, к примеру, Бразилия или Индонезия, а где Украина?

Угрозы Вашингтона заставить остальной мир отвечать за неприсоединение к санкциям лишь больше злят азиатские и другие страны, уставшие от многовекового доминирования Запада. Более того, агрессивные заявления Байдена лишний раз демонстрируют странам Азии, Африки и Латинской Америки подлинное отношение Запада к ним. Они свидетельствуют о том, что колониализм никуда не исчез даже в XXI веке.

Четвертая ошибка США связана с санкциями и их экономическими последствиями. Вашингтону не удалось выработать единое и четкое представление о том, как ослабить Россию экономически. Несмотря на то, что санкции создали России многочисленные неудобства, они не привели к катастрофическим последствиям для российской экономики, как то анонсировал Запад. Инфляцию удалось взять под контроль, рубль остановил свое падение.

Кстати, именно по этой причине США переориентировались на стратегию максимального затягивания конфликта, чтобы санкции принесли все же ощутимый ущерб России.

У России, между тем, есть возможность хорошего ответа Украине, которая пока не используется. Так, Москва может приобрести дополнительное вооружение у КНДР, пишет Саймс. Кроме того, в России может быть проведена мобилизация, что решит нехватку личного состава. Наконец, не стоит забывать, подчеркивает публицист, что Россия все же является ядерной державой.

Пятой ошибкой Саймс называет непредвиденные Западом последствия. Российское общество консолидировалось, так как русские считают, что Запад ведет против них войну. Даже критики действующей российской власти не могут отрицать факт наличия полного общественного согласия по вопросу спецоперации на Украине, отмечает Саймс.

Единственным оптимальным вариантом является путь переговоров, считает американский автор. Он признает, что урегулирование конфликта может растянуться на годы, но лучше разрешать его мирным путем.