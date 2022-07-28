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Интерфакс-АВН

Китайский грузовой корабль "Тяньчжоу-3" сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере - CMSA

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Модель грузового космического корабля «Тяньчжоу»
Модель грузового космического корабля «Тяньчжоу».
Источник изображения: ©Godai, Wikimedia

Пекин. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-3" сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере Земли, сообщило в среду Управление программы пилотируемых полётов КНР (CMSA).

"Грузовой космический корабль "Тяньчжоу-3" был направлен на возвращение в атмосферу 27 июля в 11:31 по Пекинскому времени. Большая часть космического аппарата распалась на части и уничтожилась, при этом небольшое количество обломков упало в южной части Тихого океана по рассчитанной безопасной траектории", - говорится в сообщении управления.

Корабль отстыковался от базового модуля "Тяньхэ" национальной орбитальной станции Китая "Тяньгун" 17 июля. Сразу после этого он перешёл в состояние автономного полёта и провёл на орбите немногим больше недели в ожидании прибытия на станцию нового экспериментального модуля "Вэньтянь", который пристыковался к "Тяньгуну" в минувшее воскресенье.

В сообщении управления подчёркивается, что после расстыковки специалисты провели ряд испытаний космических технологий, необходимых для будущего орбитального строительства и управления космической станцией.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Тяньчжоу
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