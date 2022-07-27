Войти
ixbt.com

Россия обеспечит мир неоном, ксеноном и криптоном. В 2023 году в России будет производиться почти четверть мирового неона

190
0
0
Россия обеспечит мир неоном, ксеноном и криптоном. В 2023 году в России будет производиться почти четверть мирового неона
Россия обеспечит мир неоном, ксеноном и криптоном. В 2023 году в России будет производиться почти четверть мирового неона.
Источник изображения: ixbt.com

Вице-премьер РФ и глава Минпромторга Денис Мантуров, выступая на совещании Владимира Путина с членами правительства, заявил, что Россия в следующем году планирует нарастить производство неона до 180 тыс. куб. м и обеспечить почти четверть мировых потребностей. Он также рассказал, что в МГТУ им. Баумана уже запущено полномасштабное производства высокочистого неона, необходимого для производства микрочипов.

На сегодняшний день в России производится действительно свыше 30% мировых объемов неоно-гелиевой смеси, но на площадке в Бауманке мы планируем изначально вырабатывать порядка 70 тыс. куб. м неона в год, это соответствовать будет примерно 10% глобального рынка. А в следующем году нарастим производство до 180 тыс. куб. м. И мы сможем обеспечить практически четверть мировых потребностей. По сути, мы заместим объемы, поставлявшиеся ранее двумя украинскими предприятиями, которые сейчас не функционируют, — сказал он. — Если по неону до конца года – это 10% [доля на мировом рынке], до конца следующего года - 25%. А по ксенону и криптону – тоже примерно около 30%, — добавил Мантуров.

 

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Похожие новости
10.12.2021
Правительство РФ выделит еще 44,6 млрд рублей на разработку авиадвигателя ПД-35
12.08.2021
В российской армии до конца 2022 года появятся еще два новейших вертолета Ми-38
28.11.2019
Путин осмотрел подлодку "Петропавловск-Камчатский" и побеседовал с ее экипажем
25.09.2017
Путин напомнил о задаче диверсификации производства в сфере ОПК
27.01.2015
От «SuperJet» к «Т 50»: Мобилизация ресурсов
31.07.2013
Авианосцы амбиций
04.04.2012
Мануров сменил Христенко в наблюдательном совете ГК «Ростехнологии»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.07 04:54
  • 29542
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.07 01:19
  • 3
В России рассказали о поддерживающих «Солнцепеки» бронетранспортерах
  • 26.07 17:09
  • 1
Ударная обстановка: специальная военная операция выходит на новый этап
  • 26.07 17:08
  • 2
В Словакии назвали сроки передачи Украине партии истребителей МиГ-29
  • 26.07 17:07
  • 2
Россия уже готовится отказаться от параллельного импорта в некоторых областях
  • 26.07 15:48
  • 2
В Петербурге заметили катер с комплексом защиты танка «Армата»
  • 26.07 15:28
  • 23
Глава генштаба США: На данный момент HIMARS не уничтожались русскими, и я в этой связи стучу по дереву
  • 26.07 13:36
  • 154
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 26.07 12:12
  • 1
CNN: подлодка "Белгород" с "Посейдонами" может открыть новый фронт "холодной войны" в океане
  • 26.07 12:11
  • 2
Оборонные компании США работают над защитой от гиперзвуковых ракет
  • 26.07 12:05
  • 1
Новейший многоцелевой корвет "Гремящий" пополнил военный флот на Камчатке
  • 26.07 11:39
  • 1
Турецкие военные получили систему защиты от беспилотников
  • 26.07 11:33
  • 1
«Росэлектроника» разработала компоненты оборудования для Superjet и МС-21
  • 26.07 11:17
  • 1
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 26.07 09:57
  • 146
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)