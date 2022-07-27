Россия обеспечит мир неоном, ксеноном и криптоном. В 2023 году в России будет производиться почти четверть мирового неона.

Вице-премьер РФ и глава Минпромторга Денис Мантуров, выступая на совещании Владимира Путина с членами правительства, заявил, что Россия в следующем году планирует нарастить производство неона до 180 тыс. куб. м и обеспечить почти четверть мировых потребностей. Он также рассказал, что в МГТУ им. Баумана уже запущено полномасштабное производства высокочистого неона, необходимого для производства микрочипов.

На сегодняшний день в России производится действительно свыше 30% мировых объемов неоно-гелиевой смеси, но на площадке в Бауманке мы планируем изначально вырабатывать порядка 70 тыс. куб. м неона в год, это соответствовать будет примерно 10% глобального рынка. А в следующем году нарастим производство до 180 тыс. куб. м. И мы сможем обеспечить практически четверть мировых потребностей. По сути, мы заместим объемы, поставлявшиеся ранее двумя украинскими предприятиями, которые сейчас не функционируют, — сказал он. — Если по неону до конца года – это 10% [доля на мировом рынке], до конца следующего года - 25%. А по ксенону и криптону – тоже примерно около 30%, — добавил Мантуров.