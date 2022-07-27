"Военное ралли" в ходе "АрМИ-2022" впервые пройдет на территории двух стран одновременно

Бронеавтомобиль «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет-ДМ» на военно-спортивном празднике в честь 91-й годовщины образования Воздушно-десантных войск (ВДВ) на полигоне "Алабино" в Московской области.

В Центральном военном округе уточнили, что речь идет о России и Монголии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Международный этап Армейских международных игр ("АрМИ-2022") конкурса "Военное ралли" впервые пройдет на территории двух стран одновременно - России и Монголии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Центрального военного округа.

"Впервые международный этап "АрМИ-2022" конкурса "Военное ралли" пройдет на территории двух государств, а именно: Российской Федерации и Монголии", - говорится в сообщении.

В ходе соревнований военным водителям на автомашинах "Камаз" и "Урал" с колесными формулами 4х4 и 6х6 предстоит преодолеть более 1 тыс. км по пересеченной местности, а также выполнить упражнение контрольных стрельб из пулемета Калашникова с борта бронеавтомобиля "Тигр" и поразить мишени из автомата АК-74 в составе команды на дистанции 100 м.