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ТАСС

"Военное ралли" в ходе "АрМИ-2022" впервые пройдет на территории двух стран одновременно

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Бронеавтомобиль «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет-ДМ» на военно-спортивном празднике в честь 91-й годовщины образования Воздушно-десантных войск (ВДВ) на полигоне "Алабино" в Московской области
Бронеавтомобиль «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет-ДМ» на военно-спортивном празднике в честь 91-й годовщины образования Воздушно-десантных войск (ВДВ) на полигоне "Алабино" в Московской области.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В Центральном военном округе уточнили, что речь идет о России и Монголии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Международный этап Армейских международных игр ("АрМИ-2022") конкурса "Военное ралли" впервые пройдет на территории двух стран одновременно - России и Монголии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Центрального военного округа.

"Впервые международный этап "АрМИ-2022" конкурса "Военное ралли" пройдет на территории двух государств, а именно: Российской Федерации и Монголии", - говорится в сообщении.

В ходе соревнований военным водителям на автомашинах "Камаз" и "Урал" с колесными формулами 4х4 и 6х6 предстоит преодолеть более 1 тыс. км по пересеченной местности, а также выполнить упражнение контрольных стрельб из пулемета Калашникова с борта бронеавтомобиля "Тигр" и поразить мишени из автомата АК-74 в составе команды на дистанции 100 м.

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Страны
Монголия
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
ПКМ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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