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ЦАМТО

Киев подписал договоры на сумму 7,1 млн. долл. на покупку беспилотников для "армии дронов"

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Беспилотный комплекс Warmate-1
Беспилотный комплекс Warmate-1.
Источник изображения: wbgroup.pl

ЦАМТО, 26 июля. Украина подписала договоры на покупку беспилотников для "армии дронов", в том числе разведывательных БЛА, мультикоптеров и ударных дронов-камикадзе для украинских войск на сумму 7,1 млн. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Подписали первые договоры на 260,5 млн. гривен (7,1 млн. долл.) на закупку беспилотников для "армии дронов". Это 78 мультикоптеров Matrice, которые оснащены технологией искусственного интеллекта. Также это две наземные системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate, которые приобрели благодаря инициативе Monobank", - написал Федоров в своем Telegram-канале.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Warmate
Проекты
БПЛА
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