Арабский астронавт Аль-Нейади отправится на МКС в составе миссии корабля Crew Dragon-6 в 2023г

Астронавт войдёт в один экипаж с российским космонавтом Андреем Федяевым

Дубай. 25 июля. ИНТЕРФАКС - Астронавт из Объединённых Арабских Эмиратов Султан Аль-Нейади в 2023 году отправится на Международную космическую станцию (МКС) в составе миссии космического корабля Crew Dragon-6 компании SpaceX, сообщил генеральный директор Космического центра имени Мухаммеда бин Рашида Салем Аль-Марри.

"Наилучшие пожелания Аль-Нейади в связи с его выбором для первой долгосрочной миссии арабского астронавта. Султан отправится (на МКС - ИФ) в составе экипажа миссии NASA SpaceX Crew-6 весной 2023 года, где проведёт шесть месяцев на борту МКС и будет проводить ценные эксперименты", - сообщил Аль-Марри в соцсетях.

По его словам, Аль-Неяди прошёл интенсивную подготовку, в том числе тренировался в Космическом центре имени Джонсона в США; к моменту старта общее время, затраченное на тренировки, достигнет пяти лет.

Аль-Неяди отправится на МКС в рамках соглашения NASA и частной аэрокосмической компании Axiom Space. Ранее Axiom Space выкупила место на российском космическом корабле "Союз", которое впоследствии занял астронавт NASA Марк Ванде Хай. NASA, в свою очередь, в рамках соглашения предоставило Axiom право использовать место в составе экипажа коммерческой миссии к МКС американских частных компаний, в том числе Crew Dragon.

Первым и на данный момент единственным астронавтом из ОАЭ является Хазза Аль-Мансури. 25 сентября 2019 года он отправился к МКС вместе с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и американкой Джессикой Меир с космодрома Байконур на космическом корабле "Союз" в рамках миссии корабля "Союз МС-15".

Аль-Мансури провёл на станции восемь дней, после чего вернулся на Землю на корабле "Союз МС-12" 3 октября.

В декабре прошлого года NASA сообщило, что в миссию Crew Dragon-6 войдут астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, которые станут командиром и пилотом космического корабля, соответственно. В управлении отмечали, что два других астронавта миссии будут назначены иностранными партнёрами.