Войти
Интерфакс-АВН

Арабский астронавт Аль-Нейади отправится на МКС в составе миссии корабля Crew Dragon-6 в 2023г

269
0
0
Crew Dragon
Crew Dragon.
Источник изображения: Thomas Pesquet, Twitter

Астронавт войдёт в один экипаж с российским космонавтом Андреем Федяевым

Дубай. 25 июля. ИНТЕРФАКС - Астронавт из Объединённых Арабских Эмиратов Султан Аль-Нейади в 2023 году отправится на Международную космическую станцию (МКС) в составе миссии космического корабля Crew Dragon-6 компании SpaceX, сообщил генеральный директор Космического центра имени Мухаммеда бин Рашида Салем Аль-Марри.

"Наилучшие пожелания Аль-Нейади в связи с его выбором для первой долгосрочной миссии арабского астронавта. Султан отправится (на МКС - ИФ) в составе экипажа миссии NASA SpaceX Crew-6 весной 2023 года, где проведёт шесть месяцев на борту МКС и будет проводить ценные эксперименты", - сообщил Аль-Марри в соцсетях.

По его словам, Аль-Неяди прошёл интенсивную подготовку, в том числе тренировался в Космическом центре имени Джонсона в США; к моменту старта общее время, затраченное на тренировки, достигнет пяти лет.

Аль-Неяди отправится на МКС в рамках соглашения NASA и частной аэрокосмической компании Axiom Space. Ранее Axiom Space выкупила место на российском космическом корабле "Союз", которое впоследствии занял астронавт NASA Марк Ванде Хай. NASA, в свою очередь, в рамках соглашения предоставило Axiom право использовать место в составе экипажа коммерческой миссии к МКС американских частных компаний, в том числе Crew Dragon.

Первым и на данный момент единственным астронавтом из ОАЭ является Хазза Аль-Мансури. 25 сентября 2019 года он отправился к МКС вместе с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и американкой Джессикой Меир с космодрома Байконур на космическом корабле "Союз" в рамках миссии корабля "Союз МС-15".

Аль-Мансури провёл на станции восемь дней, после чего вернулся на Землю на корабле "Союз МС-12" 3 октября.

В декабре прошлого года NASA сообщило, что в миссию Crew Dragon-6 войдут астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, которые станут командиром и пилотом космического корабля, соответственно. В управлении отмечали, что два других астронавта миссии будут назначены иностранными партнёрами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
29.07.2020
Француз Тома Песке сказал, что он первым из европейцев отправится в космос на Crew Dragon
01.05.2020
«Мурло капитализма»
23.09.2019
Индикатором невесомости нового экипажа МКС станет игрушечный единорог
06.09.2019
Первый астронавт ОАЭ: реабилитацию после полета на МКС буду проходить в России
14.03.2019
Овчинин и Кононенко выйдут в открытый космос 29 мая
04.07.2018
Полетали и хватит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.07 08:51
  • 1
Польша на этой неделе подпишет крупные соглашения на закупку южнокорейских вооружений
  • 26.07 08:40
  • 29517
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.07 07:03
  • 19
Глава генштаба США: На данный момент HIMARS не уничтожались русскими, и я в этой связи стучу по дереву
  • 26.07 01:38
  • 1
Россия уже готовится отказаться от параллельного импорта в некоторых областях
  • 25.07 19:08
  • 4
Немецкий парламентарий: Мы начнём поставлять танки «Leopard 2» на Украину с апреля 2023 года по одной штуке ежемесячно
  • 25.07 18:41
  • 67
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 25.07 17:49
  • 3
Выбить залпом: Украина теряет американские реактивные системы HIMАRS
  • 25.07 12:47
  • 1
В Японии испытали ракету с новым двигателем
  • 25.07 12:36
  • 285
Как атомные подлодки Австралии поставят Китай на колени
  • 25.07 11:16
  • 1
«Лада» заполярная: новейшая субмарина уже осенью пополнит Северный флот
  • 25.07 10:10
  • 1
Стало известно о работах по многоразовой «Ангаре»
  • 25.07 10:03
  • 145
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 25.07 09:04
  • 1
Небо в ракетах: почему глава «Алмаз-Антей» стал Героем России
  • 25.07 08:57
  • 1
Источник: "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость на Украине
  • 25.07 03:33
  • 4
В США оценили российскую «Коалицию»