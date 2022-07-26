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ВС ОАЭ намерены закупить в США океанографическое оборудование – DSCA

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Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 25 июля. Госдеп США одобрил потенциальную поставку ОАЭ в рамках программы "Иностранные военные продажи" комплекта оборудования для океанографических исследований, а также сопутствующего оборудования.

Полная стоимость соглашения может составить 206 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 21 июля.

Правительство ОАЭ обратилось к администрации США с запросом о возможности покупки комплекта оборудования для океанографических исследований, который включает многопозиционные датчики; различные средства удаленного сбора данных; поддержку центра анализа данных от восьми рабочих станций анализа данных; комплекты оптоволоконной связи; источники питания; источники бесперебойного питания; обеспечение питания и передачи данных; оказание технической, инженерной и логистической поддержки со стороны американского правительства и подрядчика, а также другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и позволит повысить безопасность важного партнера в регионе Ближнего Востока.

В уведомлении отмечается, что продажа запрошенного оборудования позволит ОАЭ получать в режиме реального времени океанографические данные для защиты морских границ, природных ресурсов и портов. При этом ВС ОАЭ не испытают затруднений при принятии оборудования на вооружение.

Основным подрядчиком проекта выбрана компания Lockheed Martin Rotary and Mission System.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

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Страны
ОАЭ
США
Компании
Lockheed-Martin
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