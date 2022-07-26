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Интерфакс-АВН

На Тайване начались военные учения с участием всех родов войск - СМИ

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Тайваньский солдат во время военных учений в Тайчжуне
Тайваньский солдат во время военных учений в Тайчжуне.
Источник изображения: Chiang Ying-ying/AP

Токио. 25 июля. ИНТЕРФАКС - На Тайване в понедельник стартовали учения Han Kuang, считающиеся наиболее важными для военных острова, сообщает издание "Никкэй".

В частности, в ходе маневров, которые продлятся неделю, местные военные будут отрабатывать сценарий с потенциальным нападением сил материкового Китая. Командование задействует в учениях все рода войск - сухопутные, воздушные и морские.

Во вторник ожидается, что глава тайваньской администрации Цай Инвэнь взойдет на борт корабля, с которого будет наблюдать за действиями еще 20 кораблей и нескольких истребителей у военно-морской базы в районе Суао на юго-востоке острова.

"Никкэй" напоминает, что учения проходят на фоне появившейся информации о подготовке визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Однако сама Пелоси отказалась комментировать эту тему. В свою очередь президент США Джо Байден отмечал, что Пентагон не поддерживает идею с посещением Пелоси Тайваня в данный момент.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая". При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

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