В Киеве сообщили о прибытии на территорию Украины польских танков PT-91 Twardy

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Польские танки PT-91 Twardy уже находятся на территории Украины, о поставке "значительного" количества танков сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем ТГ-канале.

Польша поставила Украине партию модернизированных танков советского производства PT-91 Twardy, количество не сообщается, но в офисе Зеленского заявляют о "значительных объемах". Когда прибыли танки и другие подробности советник президента Украины не раскрыл.

PT-91 Twardy от Польши уже в Украине. Спасибо нашим друзьям

- написал Ермак.

Подтверждают это и в Варшаве, украинская пресса приводит слова представителя Агентства вооружений Министерства обороны Польши Кшиштофа Платока, который заявляет о том, что ОБТ PT-91 Twardy уже находятся на Украине.

О том, что Польша может передать Украине партию танков PT-91 Twardy в середине июля сообщало польское агентство Visegrad 24 со ссылкой на заявления военных экспертов и политиков. По информации агентства, Варшава готова передать Украине еще 232 танка Т-72 к уже переданным 240, но только после того как начнет получать заказанные у США танки Abrams M1A2. Стоит отметить, что недавно в Польшу прибыла первая партия американских танков, предназначенных для тренировок польских танкистов.

В самом Минобороны Польши ранее заявляли, что речи о передаче модернизированных танков PT-91 Twardy Украине не идет, эти танки должны были остаться на вооружении польской армии до полной замены западными образцами.