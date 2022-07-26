Войти
Военное обозрение

В Киеве сообщили о прибытии на территорию Украины польских танков PT-91 Twardy

306
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Польские танки PT-91 Twardy уже находятся на территории Украины, о поставке "значительного" количества танков сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем ТГ-канале.

Польша поставила Украине партию модернизированных танков советского производства PT-91 Twardy, количество не сообщается, но в офисе Зеленского заявляют о "значительных объемах". Когда прибыли танки и другие подробности советник президента Украины не раскрыл.

PT-91 Twardy от Польши уже в Украине. Спасибо нашим друзьям

- написал Ермак.

Подтверждают это и в Варшаве, украинская пресса приводит слова представителя Агентства вооружений Министерства обороны Польши Кшиштофа Платока, который заявляет о том, что ОБТ PT-91 Twardy уже находятся на Украине.

О том, что Польша может передать Украине партию танков PT-91 Twardy в середине июля сообщало польское агентство Visegrad 24 со ссылкой на заявления военных экспертов и политиков. По информации агентства, Варшава готова передать Украине еще 232 танка Т-72 к уже переданным 240, но только после того как начнет получать заказанные у США танки Abrams M1A2. Стоит отметить, что недавно в Польшу прибыла первая партия американских танков, предназначенных для тренировок польских танкистов.

В самом Минобороны Польши ранее заявляли, что речи о передаче модернизированных танков PT-91 Twardy Украине не идет, эти танки должны были остаться на вооружении польской армии до полной замены западными образцами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
PT-91
Т-72
Похожие новости
21.07.2022
В Польшу доставлены ОБТ M1A2 "Абрамс" для обучения войск
18.07.2022
Польша приобретет еще 116 танков Abrams из наличия
14.07.2022
В Польше заговорили о возможной передаче Украине модернизированных танков PT-91 Twardy
05.05.2022
Вот чем Польша вооружила Украину для борьбы с Россией
26.12.2016
"Вступая в бой, он обеспечивает победу" (Aftonbladet, Швеция)
20.12.2011
Россия сохраняет ведущие позиции на мировом рынке ОБТ
01.08.2011
Рынок танков падает
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.07 08:51
  • 1
Польша на этой неделе подпишет крупные соглашения на закупку южнокорейских вооружений
  • 26.07 08:40
  • 29517
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.07 07:03
  • 19
Глава генштаба США: На данный момент HIMARS не уничтожались русскими, и я в этой связи стучу по дереву
  • 26.07 01:38
  • 1
Россия уже готовится отказаться от параллельного импорта в некоторых областях
  • 25.07 19:08
  • 4
Немецкий парламентарий: Мы начнём поставлять танки «Leopard 2» на Украину с апреля 2023 года по одной штуке ежемесячно
  • 25.07 18:41
  • 67
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 25.07 17:49
  • 3
Выбить залпом: Украина теряет американские реактивные системы HIMАRS
  • 25.07 12:47
  • 1
В Японии испытали ракету с новым двигателем
  • 25.07 12:36
  • 285
Как атомные подлодки Австралии поставят Китай на колени
  • 25.07 11:16
  • 1
«Лада» заполярная: новейшая субмарина уже осенью пополнит Северный флот
  • 25.07 10:10
  • 1
Стало известно о работах по многоразовой «Ангаре»
  • 25.07 10:03
  • 145
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 25.07 09:04
  • 1
Небо в ракетах: почему глава «Алмаз-Антей» стал Героем России
  • 25.07 08:57
  • 1
Источник: "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость на Украине
  • 25.07 03:33
  • 4
В США оценили российскую «Коалицию»