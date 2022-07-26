Турецкая армия получила на вооружение новый переносной комплекс ПВО собственной разработки Sungur

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Турецкая армия получила на вооружение новый переносной зенитный ракетный комплекс собственной разработки Sungur, первые партии ПЗРК уже поступили в войска. Об этом сообщил глава Агентства оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Новый комплекс ПВО Sungur разрабатывала компания Roketsan при участии других турецких производителей. Основой комплекса послужила зенитная ракета турецкого производства PorSav (Portatif Savunma) созданная в кооперации Roketsan и Aselsan. Комплекс предназначен для поражения маловысотных воздушных целей, в перспективе он должен заменить строящие на вооружении турецкой армии американские ПЗРК Stinger.

Мы поставили армии Турции первую партию системы вооружения Sungur, которая эффективна против БПЛА, самолетов и вертолетов

- написал Демир.

Об окончании испытаний нового комплекса турки сообщали еще в 2020 году. Как заявлялось, новый комплекс благодаря характеристикам "значительно превосходит аналоги своего класса". Подчеркивается, что Sungur имеет высокую точность, возможность ведения огня в движении, днем и ночью. Благодаря своей универсальности ПЗРК может быть интегрирован в наземные, воздушные и морские платформы. В 2020 году турки показали ПЗРК Sungur на шасси бронированного автомобиля Kirpi с колесной формулой 4х4.

Из открытых источников известно, что максимальная дальность ракеты Sungur - 8 км, высота - 4 км. Головка ракеты использует тепловизионную (инфракрасную) систему самонаведения типа Imagine Infra-Red (IIR). Сам комплекс классифицируется как ПЗРК четвертого поколения.