В Польше завершили сбор средств на новый ударный беспилотник Bayraktar TB2 для ВСУ

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Украинская армия в скором времени получит на вооружение еще один ударный беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, в Польше объявили об окончании сбора средств на закупку дрона. В Европе продолжают раскручивать модный тренд: "Собери деньги и вооружи украинскую армию".

Польша активно вооружает Украину и не только за счет государства. В стране действуют волонтеры, осуществляющие сбор средств на закупку беспилотников, причем не только турецких, одновременно польских граждан призывают скидываться на партию барражирующих боеприпасов для ВСУ. Сбор идет успешно, об этом говорит тот факт, что на Bayraktar TB2 в Варшаве уже собрали.

22 500 000 злотых! Сделано в Польше

- написал инициатор сбора средств, добавив, что деньгами на беспилотник сбросились 200 тысяч человек.

На собранные средства будет приобретен один ударный беспилотник Bayraktar TB2, остаток планируется перевести в Нацбанк Украины на специальный счет ВСУ.

Напомним, что на Bayraktar TB2 для ВСУ также собирают средства в Норвегии и Литве, причем литовцы уже передали Киеву один или два турецких беспилотника.

Между тем в Киеве продолжают делать ставку на Bayraktar TB2, несмотря на то, что он оказался довольно легкой целью для российских ПВО. У ВСУ просто нет другой альтернативы, США и Израиль свои ударные беспилотники продавать отказываются, собственных БПЛА такого класса на Украине нет, остается только вариант продолжать закупать турецкие. А как заявил недавно министр обороны Украины Резников, в планах Киева построить целый завод по производству Bayraktar TB2.