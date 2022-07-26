Хваленый HIMARS по сравнению с ней - хлопушка: 600-мм РСЗО из КНДР

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Военная промышленность Северной Кореи достигла больших успехов в создании различных реактивных систем залпового огня.

В этой стране уже длительное время выпускают собственные клоны советских БМ-21. Боевые машины, известные как ВМ-11, экспортировались в различные государства и принимали участие во многих локальных войнах и конфликтах.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Еще в начале 80-е годов были созданы 240-мм установки M1985 / M1991, способные поражать цели на дистанции до 65000 м.

Имеется также 300-мм РСЗО KN-09 с дальностью действия 200 км и массой полезной нагрузки ракеты 190 кг. Одна автомашина перевозит до восьми ракет с инерциальным наведением. При подготовке к применению расчет использует данные навигационных спутников - ГЛОНАСС или Beidou. В настоящее время это оружие выпускается серийно и находится на вооружении сухопутных войск КНДР.

Однако наиболее опасной является 600-мм РСЗО KN-25 "сверхкрупного калибра". Так, в ходе испытаний в августе 2019 года во время запусков такие ракеты пролетели около 380 километров и достигли высоты 97 километров. По оценкам, они имеют 8,2 метра в длину и весят 3000 кг.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Колесные пусковые установки несут четыре таких боеприпаса, а гусеничные - по шесть. Считается, что они также обладают очень высокой точностью попадания. По своим характеристикам это оружие превосходят американские M142 HIMARS/ M270 MLRS.

Лев Романов