США смогут развернуть гиперзвуковые ракеты не ранее 2023 года - доклад

Вашингтон. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты вряд ли смогут развернуть боеготовые гиперзвуковые ракетные системы до 2023 года, следует из доклада исследовательской службы Конгресса США.

В нем указывается, что работы по созданию гиперзвуковых ракет в США ведутся с начала 2000-х годов. На 2023 финансовый год, который начинается 1 октября, на эти программы было выделено $4,7 млрд по сравнению с $3,7 млрд в минувшем году.

"Хотя финансирование этих программ в прошлом было относительно ограниченным, и Пентагон, и Конгресс проявляют растущий интерес к разработке и ближайшему развертыванию гиперзвуковых систем. Отчасти это связано с достижениями в этих технологиях в России и Китае, что привело к повышенному вниманию США", - говорится в докладе.

Подчеркивается, что Россия и Китай уже провели большое количество успешных испытаний гиперзвукового оружия и, скорее всего, развернули его.

При этом отмечается, что в отличие от России и Китая, разрабатываемые в США гиперзвуковые системы не предназначены для оснащения ядерным оружием. Вместо этого разработки нацелены на создание более высокоточного обычного оружия.

В настоящее время Соединенные Штаты ведут работы по созданию гиперзвукового оружия в рамках сразу восьми отдельных программ.

Важнейшей из них является программа Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) по созданию гиперзвуковой ракеты с планирующим блоком воздушного базирования AGM-183A. В 2021 году были предприняты три попытки тестового запуска ракеты с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном Поинт-Мугу вблизи Калифорнии, которые окончились неудачей.

Лишь в мае и июле 2022 года испытания прошли успешно.

По проектным данным, гиперзвуковая ракета AGM-183A имеет дальность действия 1000 миль (1600 км). Скорость гиперзвуковой ракеты AGM-183A американскими военными не раскрывается, лишь указывается, что она будет больше 8 Маха. Ракетами этого типа планируется в первую очередь оснащать стратегические бомбардировщики B-52H, каждый из которых сможет нести четыре AGM-183A.

Ракета разрабатывается компанией Lockheed Martin в рамках контракта c Пентагоном на общую сумму $480 млн. Она предназначена не только для ВВС, но и для вооружения боевых кораблей американского флота.

Второй наиболее важной является программа Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). Она предполагает создание ракеты с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем. В июле было проведено третье с сентября 2021 года успешное испытание ракеты, разрабатываемой корпорацией Raytheon.