Китай вслед за США развивает программу многоцелевых боевых самолетов РЭБ - СМИ

Гонконг. 23 июля. ИНТЕРФАКС - КНР следует подходу США в создании многоцелевых боевых самолетов, оснащенных средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает в субботу South China Morning Post (SCMP).

Издание поясняет, что такие выводы можно сделать на основании фотографий двух самолетов, снятых в начале июле на палубе авианосца "Шаньдун". Речь идет о самолетах J-15D - модификации китайских палубных истребителей J-15, на которые установили контейнеры с аппаратурой для создания радиоэлектронных помех.

"Появление J-15D означает, что эта новая машина, скорее всего, станет одним из палубных истребителей, который будет действовать вместе с J-15", - заявил изданию на условиях анонимности военный источник.

Ранее стало известно о создании J-10D - нового варианта истребителя J-10. Конструкция J-10D схожа с вариантами американского истребителя F-16, предназначенного для ведения радиоэлектронной борьбы.

В свою очередь источник, близкий к ВВС КНР, заявил SCMP, что J-10D не будут принимать участия в боях, а помогут другим самолетам засекать вражеские радары и подавлять их работу, вести разведку. Однако, по его словам, самолет все еще проходит испытания.