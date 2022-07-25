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РИА Новости

Лавров прокомментировал подписание "продуктовой сделки" РФ с ООН и Турцией

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Лавров о "продуктовой сделке": отрадно, что США и ЕС перестали препятствовать соглашению

МОСКВА, 22 июля/ Радио Sputnik. В достигнутой "продуктовой сделке" благодаря делегации России удалась сохранить деполитизированный характер договоренностей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Комментарий Лаврова опубликован на официальном сайте МИД.

По его словам, подписание в Стамбуле меморандума Россия – ООН подчеркивает искусственный характер попыток стран Запада "свалить вину за проблемы с продовольствием" на Москву, которая будет верна обязательствам в сфере продовольственной безопасности.

Лавров добавил, что российская сторона также рассчитывает, что в дальнейшем будут приняты необходимые усилия для эффективного выполнения "продуктовой сделки".

"Отрадно, что Вашингтон и Брюссель прекратили чинить препятствия достижению сегодняшних договоренностей", – обратил внимание министр.

Он подчеркнул, использование США и их союзниками продовольственного вопроса "в интересах геополитических авантюр неприемлемо и бесчеловечно".

Ранее радио Sputnik сообщило, как на подписание "продуктовой сделки" отреагировал генсек ООН Антониу Гутерриш.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Компании
ООН
Персоны
Лавров Сергей
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