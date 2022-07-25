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ЦАМТО

США обеспечат поддержку самолетов ВТА C-17 "Глоубмастер-3" ВС ОАЭ – DSCA

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ВТС Boeing C-17 Globemaster III
ВТС Boeing C-17 Globemaster III.
Источник изображения: zbiam.pl.

ЦАМТО, 22 июля. Госдеп США одобрил потенциальное предоставление ОАЭ услуг по обслуживанию и поддержке самолетов ВТА C-17 "Глоубмастер-3", а также поставке сопутствующего оборудования.

Полная стоимость соглашения в рамках программы "Иностранные военные продажи" может составить 980,4 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 19 июля.

Правительство ОАЭ обратилось к администрации США с запросом о предоставлении последующего обслуживания и поддержки парка самолетов C-17, включая модификацию и поддержку аппаратного и программного обеспечения самолетов; программного обеспечения единой системы планирования боевых задач JMPS (Joint Mission Planning System); поддержку секретного программного обеспечения для комплекта радиоэлектронного противодействия; поставку оборудования для поддержки самолетов и двигателей, комплектующих, расходных материалов, запасных частей, проведение ремонта; предоставление технической документации; поддержку капитального ремонта; участие в логистической поддержке подрядчика C-17; оказание технической, инженерной и логистической поддержки со стороны американского правительства и подрядчика, а также другие связанные элементы поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит безопасность важного партнера на Ближнем Востоке.

В уведомлении отмечается, что предоставление запрошенных услуг и оборудования обеспечит ВВС ОАЭ стратегические и гуманитарные воздушные перевозки, будет способствовать усилению взаимодействия с ВС США.

Основным подрядчиком проекта выбрана компания Boeing. Покупатель обычно запрашивает реализацию компенсационной программы, детали которой будут определены в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

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Страны
ОАЭ
США
Продукция
C-17
Компании
Boeing
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