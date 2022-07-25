"Ростех" модернизирует военную технику на основе опыта ее использования в операции на Украине

Москва. 22 июля. ИНТЕРФАКС - "Ростех" внимательно анализирует опыт применения военной техники в ходе военной операции на Украине и использует его для модернизации боевых машин, заявил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.

"Мы внимательно анализируем результаты применения, а также получаем обратную связь от военных. Это поможет при создании новых перспективных образцов вооружения, а также в модернизации существующей техники - работа идет непрерывно", - заявил Оздоев, слова которого приводят в пресс-службе.

"Машины хорошо проявили себя в условиях конфликта высокой интенсивности, демонстрируют надежность и боевую эффективность", - добавил он.