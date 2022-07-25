В технополисе "ЭРА" российские инженеры представили ряд перспективных разработок в области гидрометеорологии

ЦАМТО, 22 июля. Тематическая экспозиция совместных проектов операторов научных рот и отечественных предприятий развернута в рамках комплекса совместных мероприятий Коллегии Военно-промышленной комиссии и Минобороны России на площадке технополиса "ЭРА".

На специализированной выставке представлен фазовый анализатор грозоопасности ФАГ-2Н1, предназначенный для автоматической регистрации молниевых разрядов, определения их координат и отображения информации о местонахождении и характере развития (перемещения) грозового очага.

В отличие от предыдущей версии ФАГ-1Н, новая разработка может использоваться в качестве однопунктовой, так и многопунктовой системы местоопределения грозовых разрядов, так как несколько приборов объединяются в сеть для определения местоположения разрядов методов триангуляции, что позволит значительно увеличить радиус действия и точностные характеристики системы. Преимуществами разработки являются автоматизированная работа прибора с визуализацией полученной информации, использование многочастотного фазового метода и система самопроверки, отслеживающая состояние всего устройства.

Внимание гостей и участников привлек унифицированный термогигрометр для измерения температуры и относительной влажности воздуха с ударопрочным, влагозащитным корпусом и измерительным преобразователем, который находится в специальном пластиковом колпаке. Устройство является альтернативой аспирационному психрометру. Конструкция разработки выполнена по модульному принципу, где присутствуют модуль измерений, отображения, блок питания и зарядной станции. За счет встроенной аккумуляторной батареи разработка способна на непрерывную работу не менее 6 часов.

Кроме того, участники выставки продемонстрировали анемометр ручной ультразвуковой "АРУ" для измерения скорости и направления воздушного потока. Конструкция устройства исключает возможность несанкционированного влияния на программное обеспечение и измерительную информацию. В конструкции анализатора использован принцип действия, основанный на изменении скорости прохождения звуковых колебаний в движущейся воздушной среде. Модель отличается от своих аналогов более надежной конструкцией и имеет компактные размеры и легкий вес. Корпус выполнен из металла, что увеличивает его прочность и надежность работы.

Представленные инновационные разработки будут показаны на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.