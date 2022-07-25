В технополисе "ЭРА" завершилась серия мероприятий Коллегии Военно-промышленной комиссии и Минобороны РФ

ЦАМТО, 22 июля. В Военном инновационном технополисе "ЭРА" завершилась серия совместных мероприятий Коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и Минобороны России.

В мероприятиях приняли участие более 400 представителей федеральных органов исполнительной власти, органов военного управления, ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса, научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений, а также члены коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

Ключевым событием серии совместных мероприятий стало проведение VII научно-технической конференции "Состояние и перспективы развития современной науки, работа которой была организована в трех секциях: "Техническое зрение, распознавании образов", "Робототехника", "Технологии искусственного интеллекта в интересах развития вооружения, военной и специальной техники".

В ходе работы первой секции были рассмотрены вопросы расширения взаимодействия между Минобороны России и предприятиями промышленности, ведущими разработки образцов вооружения и специальной техники, в которых реализуются результаты исследований по направлению "Техническое зрение и распознавание образов".

Вторая секция предусматривала обсуждение участниками одного из приоритетных направлений развития технополиса "ЭРА" – "Робототехника", где молодые ученые проводят исследования и создают перспективные образцы в области ситуационного моделирования применения и оценки эффективности робототехнических комплексов, интеллектуальных систем поддержки и принятия решения, отрабатывают элементы группового и роевого управления беспилотными летательными аппаратами.

Итоговым событием в рамках совместных мероприятий коллегии Военно-промышленной комиссии и Минобороны России стало проведение третьей секции – "Технологии искусственного интеллекта в интересах развития вооружения, военной и специальной техники", где были заслушаны доклады, по разработке механизмов верификации результатов работы искусственных нейронных сетей и формирования обучающих выборок при создании специальных продуктов. Участники конференции обсудили основные вопросы аппаратной реализации нейросетевых алгоритмов с мемристорными симантическими весами и подискутировали на тему формализации задач автономного группового управления РТК в тактическом звене.

Как отмечают организаторы мероприятия, конференция играет важную роль в вопросах взаимодействия и обмена опытом специалистов технополисом "ЭРА" с представителями отечественных предприятий промышленности по направлениям исследований военного иннограда, построения эффективной модели взаимодействия на базе ВИТ "ЭРА", а также актуализации направлений развития в области робототехники и искусственного интеллекта.

За два дня работы конференции были заслушаны более 40 докладчиков по вопросам перспектив развития и применения робототехнических комплексов, систем их управления с применением технологий искусственного интеллекта и технического зрения.

В рамках проведения комплекса совместных мероприятий была развернута тематическая экспозиция более 30 инновационных проектов и разработок в области робототехники и мехатроники, биотехнических систем и технологий, перспективных измерительных комплексов и систем зондирования, искусственного интеллекта, медицины, робототехники, информационных технологий.

Коллективные проекты Военного инновационного технополиса "ЭРА", резидентов военного иннограда, специалистов научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений вызвали широкий интерес гостей и участников мероприятий. Новейшие разработки будут представлены на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.