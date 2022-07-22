В ЦИАМ рассказали о ведущихся исследованиях по силовой установке для сверхзвукового пассажирского самолёта

Научно-технический совет ЦИАМ подвели итоги исследований по НЦМУ «Сверхзвук» во 2 квартале 2022 года, которые проводятся в лаборатории «Газодинамика и силовая установка», ответственной за исследования по формированию облика и требований к созданию двигателя для перспективного сверхзвукового пассажирского самолёта (СПС) нового поколения. Об этом рассказали в пресс-службе ЦИАМ.

Значительная часть исследований отводится разработке математических моделей для определения облика силовой установки СПС и её элементов, при этом рассматриваются варианты с тремя и четырьмя двигателями. Создается матрица риск-ориентированного подхода в технико-экономическом анализе силовой установки СПС, оцениваются научно-технические и экономические риски. Проведён анализ оптимального расположения воздухозаборного устройства (ВЗУ), исследуются методы повышения характеристик ВЗУ.

Для соответствия перспективного СПС строгим экологическим требованиям в ЦИАМ ведутся исследования способов моделирования образования им загрязняющих веществ для оценки возможностей снижения эмиссии. Большое внимание уделяется анализу критериев выбора керамических композиционных материалов, требований к покрытиям деталей. Спектр требований широкий, т.к. они зависят от условий эксплуатации каждого элемента СУ. Составлена рабочая таблица возможных материалов для рабочей лопатки турбины низкого давления.

Доклады по тематике НЦМУ «Сверхзвук» будут представлены на организуемом ЦИАМ 10-ом Международном симпозиуме «Неравновесные процессы, плазма, горение и атмосферные явления» (NEPCAP 2022) 3-7 октября в Сочи.