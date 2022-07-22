Винтовка российская, патроны - американские. ВС РФ используют на Украине «Сумрак»

Экс-сотрудник ГРУ рассказал, как работает самая дальнобойная винтовка в мире СВЛК-14С «Сумрак»

Самая дальнобойная в мире снайперская винтовка СВЛК-14С «Сумрак» была применена российскими военными во время спецоперации на Украине. Ее рекорд по дальности в 4210 метров еще никем не побит. При этом для винтовки используются американские патроны. «Газета.Ru» разбиралась в особенностях работы «Сумрака».

В названии снайперской винтовки СВЛК-14С («Снайперская винтовка Лобаева крупнокалиберная») «Сумрак», которая была испытана и стала поступать на вооружение спецподразделений ВС РФ в 2012 году, заложено и имя ее изобретателя - Владислава Лобаева, основателя и руководителя компании LOBAEV.

Лобаев в 1990-е практиковался в качестве конструктора в мастерских известных американских оружейников Томаса «Спиди» Гонзалеса и Клея Спенсера. В 2003 году он вернулся в Россию и основал компанию «Царь-Пушка» - она позже получила название LOBAEV - которая специализировалась на производстве сверхточных дальнобойных винтовок для спорта высоких стрелковых достижений (для так называемого «бенчреста» или стрельбы со станка) и силовых ведомств.

Среди винтовок компании - DVL 10-M URBANA c дальностью 1300 метров, DXL-2 «Скальпель» с дальностью 1200 метров, DXL-3 «Возмездие» с дальностью 1800 метров и собственно СВЛК-14С «Сумрак» с заявленной производителем дальностью свыше 2500 метров.

В середине 2000-х годов Лобаев поехал в ОАЭ, где его фирма получила контракт от концерна TAWAZUN на разработку снайперских винтовок большого калибра и повышенной дальности поражения целей.

В 2011 году основатель компании и его команда вернулись в Россию и занялись производством оружия в городе Таруса, которое оказалось востребованным в силовых структурах - Минобороны, Росгвардии, ФСБ.

Из семи вариантов снайперских винтовок наиболее известной стала именно СВЛК-14С. В ее названии «Сумрак» тоже есть своя особенность - с применением ночного прицела «Дедал-НВ» в ноябре 2019 стрелком Сергеем Шмаковым был установлен мировой рекорд стрельбы безлунной ночью, когда все пять пуль поразили мишень на расстоянии двух километров.

В 2017 году с помощью СВЛК-14С был поставлен другой абсолютный рекорд - стрелок поразил цель на расстоянии 4210 м.

«Снайперские винтовки подобного уровня являются штучным товаром, - рассказал «Газете.Ru» снайпер-инструктор по имени Леонид, ранее служивший в одном из подразделений ГРУ. - Их производство проводится под конкретного человека, с подгонкой ложа, материалов изготовления, установки оптики и многого другого, где миллиметры имеют значение. В обычном армейском подразделении, даже у спецназа «Сумрак» вообще не увидишь, это винтовка предназначена для индивидуальных профессионалов, рассчитана на один, максимум два точных выстрела».

Леонид подчеркнул, что дальность поражения предполагает использования такой винтовки в зоне прямой видимости противника.

«Соответственно, не должен мешать рельеф местности, растительность, какие-то сооружения. Идеальный вариант применения «Сумрака» это пустынная или степная местность, водная гладь или городские условия, если снайпер занимает позицию на вершине здания с широким обзором. Поэтому подобные снайперские винтовки считаются большой редкостью, а снайперскую пару прикрывают другие стрелки, оснащенные оружием меньшего калибра и дальности», - добавил Леонид.

В винтовке Лобаева есть и такой нюанс, как применение специализированного снайперского боеприпаса калибра 10,3х77 мм, известного как 408 Cheyenne Tactical, позволяющего вести стрельбу на сверхбольшие дистанции. Подобный патрон использовался при разработке винтовок компанией Лобаева еще в ОАЭ, он же был взят за основу для российского «Сумрака» и Минобороны согласилось принять СВЛК-14С с таким калибром.

«Во-первых, потому, что у нас таких боеприпасов, отличающихся высокой кучностью и дальностью стрельбы, пока не существует. Во-вторых, этих достаточно дорогих патронов было закуплено большое количество, а расход относительно небольшой - в отличии от той же СВД (снайперская винтовка Драгунова), которая до сих пор стоит на вооружении российской армии», - сообщил «Газете.Ru» полковник ФСБ в отставке, экс-сотрудник подразделения «Альфа» Иван Банченко.

Снайперская винтовка «Сумрак» стала наиболее дальнобойной именно при использовании этого патрона. Американская винтовка Chey Tac M200, в которой также применяется боеприпас 408 Cheyenne Tactical, показывает меньшую эффективность, как по кучности, так и по дальности - 2000 метров.

«Многие виды стрелковых вооружений создаются именно под конкретный боеприпас. То есть вначале разрабатывается именно патрон, а потом под него создают оружие. Так было с пистолетами «Удав», «Гюрза», автоматами «Вал», под патрон 5,45-мм Михаил Калашников создал новые автоматы АК, которые разрослись в многочисленные модификации.

Снайперскую винтовку СВЛК-14С тоже конструировали под конкретный боеприпас, в нее невозможно «воткнуть» что-то схожее по калибру. Сейчас нет особого смысла создавать свой патрон серийного производства такого непривычного калибра именно под «Сумрак».

Потребность в них невелика. Но легко можно сделать некую подделку для небольшой партии таких патронов», - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Борис Джерелиевский.

Виктор Сокирко