Глава генштаба США: На данный момент HIMARS не уничтожались русскими, и я в этой связи стучу по дереву

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Председатель объединённого комитета начальников штабов Марк Милли сделал очередное заявление по Украине. По его словам, ситуация такова, что «вполне вероятно перерастание войны на Украине в затяжной военный конфликт».

По словам Милли, группа натовских офицеров обсуждала вопросы «длительной борьбы Украины на фоне вооружения и обучения украинских военных».

Милли (фактический глава американского варианта генштаба):

Мы настроились на такое обучение и вооружение украинцев, при котором они бы привели к изнурению российской машины.

По заявлению американского многозвёздного генерала, сейчас обсуждается вопрос эффективности применения универсальных ракетных установок HIMARS. Милли заявил о том, что у США «нет данных об уничтожении этих РСЗО».

Милли:

На данный момент HIMARS не уничтожались русскими, но когда я говорю об этом, то стучу по дереву.

Глава объединённого комитета начальников штабов США заявил о том, что «украинцы используют эти комплексы эффективно, но есть проблемы, связанные с боеприпасами». Таким образом, Милли признаёт, что украинская сторона расходует боеприпасы к этим ракетным установкам быстрее, чем это представлялось американским командованием.

Напомним, что ранее министр обороны Украины Резников заявил, что для того, чтобы «остановить российскую армию, нужно ещё около полусотни «Хаймарсов», и ещё не менее сотни, чтобы пойти «в контрнаступление».

Странно, но ранее на Украине систематически анонсировали это контрнаступление и без сотни американских установок HIMARS. Теперь аппетиты растут. И позиция выгодная - при дальнейшей потере территорий постоянно будут заявлять, то «Хаймарсов» мало, то боеприпасы «не той системы»...