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Военное обозрение

Глава британского Минобороны Уоллес анонсировал отправку на Украину «десятков» артиллерийских орудий

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Источник изображения: topwar.ru

Великобритания приняла решение усилить артиллерийскую составляющую украинской армии, в новый пакет военной помощи для Киева войдут "десятки" артиллерийских орудий. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

Лондон анонсировал отправку на Украину новой партии вооружений, состав которой будет преимущественно артиллерийским. По словам Уоллеса, принято решение поставить Киеву "десятки" артиллерийских орудий, 1,6 тысячи противотанковых средств, а также 50 тысяч артиллерийских снарядов. Все это должно прибыть на Украину в "ближайшие недели".

Пока никакой конкретики, особенно по артиллерии. Однако ранее Джонсон пообещал поставить Украине десять САУ, возможно британских 155-мм AS-90 или американских M109, закупленных Британией у Бельгии специально для Украины. И те и те гаубицы ранее Лондон обещал привести в порядок и отправить Киеву. Всего же Британия обещала поставить Украине двадцать 155-мм самоходных гаубиц AS-90 и 45 тысяч артиллерийских снарядов к ним, а также двадцать M109.

Если по британской артиллерии еще остаются кое-какие вопросы, то французы сразу отчитались, что отправили на Украину дополнительную партию самоходных гаубиц CAESAR. Как заявила глава французской дипломатии Катрин Колонна, шесть САУ уже "находятся в пути". Других подробностей она не привела, поэтому сказать о дате "прибытия" из на Украину невозможно.

Литва объявила об отправке на Украину бронетранспортеров М-113 и М-577 (командно-штабная машина на базе М113). Количество БТР не называется, ранее сообщалось о 20 единицах. Как заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, данные бронетранспортеры "значительно усилят" наступательные возможности ВСУ.

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Страны
Бельгия
Великобритания
Литва
США
Украина
Продукция
M109
M113 БТР
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