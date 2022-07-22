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Военное обозрение

Глава Минобороны Украины: Наши партнёры в ходе встречи обязались поставить нам оружие для моря, для суши и для неба

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Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Украины прокомментировал встречу в так называемом формате «Рамштайн-4». В ходе таких встреч США и другие страны (в первую очередь – страны НАТО) обсуждают вопросы новых поставок оружия и боеприпасов на Украину.

По словам главы украинского Минобороны, о новых партиях оружия договориться удалось. Резников:

Но при этом решено держать интригу. О характере большей части военной помощи сообщать не будут. Точно могу сказать, что наши партнёры обязались поставить нам то (оружие), что и для моря, и для суши, и для неба.

По утверждению г-на Резникова, в ходе встречи «Рамштайн-4» «представители ряда стран заявили, что никакой усталости от Украины и украинской повестки у них нет». Исходя из логики этого заявления, есть и «ряд стран», которые от украинской тематики всё-таки устали…

Обращает на себя внимание и заявление министра обороны Украины о том, что теперь активно прорабатываются вопросы ремонта и технического обслуживания поставляемой из-за рубежа военной техники. Резников:

Такой техники уже больше сотни единиц.

Речь идёт о том, что на Украине нет полноценных производственных мощностей и комплектующих для ремонта поставленной теми же США тяжёлой техники. Если гаубица получает повреждения, то её приходится либо бросать на месте, либо искать возможности эвакуировать с линии фронта для последующей отправки, например, в Польшу. Там её ремонтируют и пытаются вновь переправить на Украину. Ранее в США возникли вопросы по этому поводу. Ведь получается так, что зачастую транспортировка на Украину военной техники, её ремонт с эвакуацией в ту же Польше и сложная логистика «обратной поставки» отнимает в разы больше средств, нежели стоит конкретная единица поставленной техники.

Чтобы решить эту проблемы, американские «партнёры» Украины обдумывали варианты создание мощностей по ремонту и техобслуживанию натовской техники на украинской территории. Но тут снова встаёт вопрос о «коллаборантах», которых пытаются отлавливать представители киевского режима «за слив российской стороне информации о военных объектах».

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Страны
Польша
США
Украина
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