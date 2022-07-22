Франция выделит 85 млн. евро, чтобы восполнить артиллерийский парк ВС страны после передачи 18 САУ CAESAR Украине

Французы передали ВСУ не меньше двух десятков самоходок CAESAR.

ЦАМТО, 21 июля. Франция выделит 85 млн. евро, чтобы восполнить почти четверть артиллерийского парка после передачи 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Франс Пресс.

"Сумма в 85 млн. евро позволит нам восполнить (арсенал)", – приводит агентство слова министра вооруженных сил Себастьяна Лекорню, сказанные во время слушаний в комитете сената по иностранным делам и обороне.

Отмечается, что до начала спецоперации России на Украине у Франции имелось 76 установок CAESAR.

Французская компания Nexter, которая производит установки, указывает на то, что на изготовление CAESAR на данный момент уходит более 18 месяцев.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киеве 16 июня объявил, что Париж поставит на Украину дополнительно шесть 155-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR. Ранее были переданы 12 ед.