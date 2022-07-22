На верфи GRSE спущен на воду четвертый фрегат класса "Нилгири" для ВМС Индии

ЦАМТО, 21 июля. На верфи Garden Reach Shipbuilders Limited (GRSE) в Колкате 15 июля состоялась церемония спуска на воду фрегата "Дунагири" класса "Нилгири" ("Проект-17A" / P-17A), предназначенного для ВМС Индии.

Мероприятие состоялось в присутствии главы военного ведомства Раджнатха Сингха.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Индии объявило о подписании контрактов на поставку семи фрегатов "Проект-17A" 20 февраля 2015 года. Общая стоимость кораблей оценивается в 480 млрд. рупий (7,5 млрд. долл.). Фрегаты должны быть построены двумя государственными судостроительными компаниями: Mazagon Docks Limited (MDL) в Мумбае и Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (GRSE) в Колкате. MDL выступает в качестве головной верфи и построит четыре фрегата, GRSE – три.

Резка стали для головного корабля серии, "Нилгири", началась на предприятии MDL 17 февраля 2017 года, закладка киля состоялась 28 декабря 2017 года. Спуск фрегата на воду прошел 28 сентября 2019 года. Как планируется, корабль будет передан ВМС Индии в августе 2022 года. Второй корабль, "Удайгири", был спущен на воду в мае 2022 года, закладка третьего состоялась в сентябре 2020 года, четвертого – в июне 2022 года.

На предприятии GRSE в Колкате закладка киля первого фрегата, "Химгири", состоялась 10 ноября 2018 года. В декабре 2020 года он был спущен на воду. Закладка киля второго фрегата, "Дунагири", состоялась в январе 2020 года, третьего – в марте 2021 года.

Фрегаты с пятого по седьмой получат наименования "Тарагири", "Виндхуагири" и "Махендрагири". Все они находятся на различных стадиях постройки. Предполагается, что MDL поставит свои корабли ВМС Индии в 2022, 2023, 2024 и 2025 годах, а GRSE – в 2023, 2024 и 2025 годах.

Фрегат "Нилгири" представляет собой усовершенствованный вариант построенного в рамках "Проекта-17" фрегата класса "Шивалик" и будет отличаться от него улучшенными показателями малозаметности, а также системами вооружения и обнаружения национального производства.