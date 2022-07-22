В США сравнили южнокорейский KF-21 с российскими МиГ-35 и Су-35 из 1970-х

Южнокорейский истребитель KF-21, занимающий промежуточное место между боевыми самолетами четвертого и пятого поколений, в версии Block 2 будет гораздо ближе ко вторым, чем к первым. Об этом пишет американское издание The Drive.

В публикации сравнили производство современных западных и российских истребителей четвертого поколения. «С KF-21 Южная Корея выбрала путь, сильно отличающийся от того, по которому производились истребители поколения 4, 5, такие как Super Hornet, Eurofighter Typhoon или Dassault Rafale, не говоря уже о российских МиГ-35 или Су-35 с конструкцией из 1970-х годов», — пишет издание.

The Drive отмечает, что модернизация KF-21 будет идти по спирали. Так, к 2032 году Сеул планирует произвести 120 самолетов версии Block 1, которые получат радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и датчик инфракрасного поиска и отслеживания воздушных целей.

В варианте Block 2, работы над которым уже ведутся, KF-21 получит усиление стелс-характеристик и новые ракеты. «Даже если версия Block 2 по-прежнему не соответствует требованиям настоящего истребителя пятого поколения, для Южной Кореи это может не быть проблемой. В конце концов, Сеул уже закупил F-35, который соответствует этим критериям», — говорится в публикации.

В июле прототип перспективного многофункционального истребителя KF-21 выполнил первый полет.

Отличительной особенностью KF-21 станет радар с активной фазированной антенной решеткой и способность разгоняться до скорости 1,81 числа Маха. Истребитель должен переносить до 7,7 тонны вооружений и иметь дальность полета (без дозаправки) до 2,9 тысячи километров. Каждый самолет получит пару американских двигателей General Electric F414-GE-400K. В Южной Корее будет производиться 65 процентов комплектующих для KF-21 Boramae, включая авионику, систему управления и радар.