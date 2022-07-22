В США заявили, что Украине никакого оружия не хватит для победы над Россией

Пять провалов Байдена на Украине, которые придали смелости России

Политика Байдена в отношении России и Украины потерпела крах. Санкции не сработали, а неограниченная помощь Киеву лишь продлевает конфликт, уверена бывший офицер разведки США Ребекка Коффлер. Никаких денег и оружия не хватит для победы Украины, заявила она.

Политика президента Джо Байдена в отношении России и Украины обернулась грандиозной катастрофой. Российские силы уже пятый месяц проводят спецоперацию, пока Байден продолжает выписывать Зеленскому чеки, и конца этому не видно.

Ниже перечислены пять главных ошибок Байдена на Украине, которые в долгосрочной перспективе могут обернуться разрушительными последствиями для Соединенных Штатов, не говоря уже об Украине.

Во-первых, администрация Байдена не смогла сдержать Путина, и вдобавок ее действия еще и дали российским силам фору, перед тем как они начали спецоперацию. Путин смог мобилизовать боеспособные силы численностью в 190 тысяч солдат, которые практически окружили Украину. Процесс подготовки длился неделями и даже месяцами, пока американские дипломаты наивно вели переговоры с русскими в Европе по поводу неких заведомо недостижимых "гарантий безопасности". Невероятно, но, пока Россия стягивала тяжелое вооружение к украинской границе, возводила полевые госпитали и собирала там своих солдат, чиновники американских разведывательных агентств и служб безопасности заявляли, что они понятия не имеют, "каковы намерения России", и "принял ли президент Путин решение о наступлении". Здравый смысл должен был подсказать им, что люди Путина не будут просто сидеть там, обедая борщом и закусывая куриными котлетами по-киевски.

Ситуация с отрицанием очевидных фактов напомнила мне о том, как я, будучи еще офицером Разведывательного управления Минобороны США по доктрине и стратегии в отношении России, безуспешно пыталась убедить чиновников администрации Обамы-Байдена, что Путин всерьез намерен переписать исход холодной войны. Несмотря на массу разведданных, однозначно указывавших на то, что он планирует расколоть НАТО и восстановить контроль над бывшими советскими республиками, включая Украину, вашингтонские бюрократы постоянно придумывали самые разные отговорки, почему Путин, вероятно, не станет делать того, что он, по его же собственным словам, намеревался сделать. Одной из таких отговорок, которые я слышала от бюрократов администрации Обамы-Байдена, было то, что ВВП России сопоставим с ВВП Италии и что Россия – это всего лишь "бензоколонка", у которой нет финансовых возможностей для проведения масштабных военных операций.

Во-вторых, Байден фактически дал Путину "зеленый свет" на проведение спецоперации, заявив в январе, что "незначительное вторжение" не повлечет за собой серьезной реакции Соединенных Штатов. В феврале он публично заявил, что США не станут отправлять своих военных на Украину, чтобы помочь ей справиться с русскими. В мае Байден написал для The New York Times шокирующую статью под названием "Что Америка будет делать на Украине, а что не будет", подробно рассказав Путину о планах Соединенных Штатов на Украине. Сообщив ему, что американцы не готовы воевать, и что Вашингтон не станет отправлять войска в зону боевых действий, даже чтобы спасти своих собственных граждан, Байден устранил тот единственный фактор страха, который мог бы повлиять на расчеты Путина.

Если Москва чего-то и боится, так это полной мощи американских вооруженных сил, которые обладают заметным преимуществом перед русскими в смысле обычных вооружений. Я считаю, что вступление в непосредственный военный конфликт с Россией ради Украины обернется катастрофическими последствиями для Соединенных Штатов и может даже подтолкнуть Путина к применению ядерного оружия в Европе. Но, когда Байден открыто сообщил российскому лидеру, что тому не стоит бояться ярости американской военной машины, это лишь придало ему смелости. Поддержание стратегической неясности, умение заставить противника гадать, каким может стать ваш следующий шаг, и есть основополагающие принципы политики сдерживания путем устрашения.

В-третьих, Байден обеспечил Путина преимуществом в случае ограниченной ядерной войны <…>. В марте Байден свернул разработки крылатой ракеты морского базирования с ядерным зарядом малой мощности (Sea-Launched Cruise Missile-Nuclear program) – отменив реализацию планов, начатую Трампом. Подобное оружие – основа российской доктрины "эскалации для деэскалации", которая предусматривает возможность применения таких боеголовок, чтобы заставить противника сдаться. Тот факт, что в распоряжении Путина есть такое оружие, является главной причиной того, почему Вашингтон боится войны с Россией.

В-четвертых, энергетическая и экономическая политика США помогает финансировать российскую военную машину. В результате непродуманных действий Байдена и наших союзников с глобального рынка ежедневно исчезает миллион баррелей нефти в день. В результате цены на нефть подскочили, принеся дополнительную прибыль России, чьи доходы от продажи энергоносителей уже достигли заоблачных высот. Беспрецедентные экономические санкции, введенные против России, не остановили Путина и бумерангом отразились на Западе. Европейцы опасаются Апокалипсиса, который может начаться с приходом зимы. Германия уже нормирует потребление энергии, потому что Путин почти наверняка лишит Европу российского газа, чтобы заставить Запад снять санкции.

Соединенные Штаты находятся на грани рецессии, а инфляция уже достигла рекордно высокого за последние 40 лет уровня. Потенциальный экономический кризис в Германии, о котором недавно предупредил министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck), негативно отразится на всей Европе. Стратеги администрации Байдена сейчас обсуждают возможность введения "потолка" на цену российской нефти в пределах 40-60 долларов за баррель (сейчас она стоит около 100 долларов за баррель), однако это лишь подстегнет рост мировых цен, потому что в ближайшем будущем нефти на глобальном рынке станет меньше. Эксперты JPMorgan прогнозируют, что цена на нефть подскочит до "заоблачных 380 долларов за баррель, если Путин полностью прекратит поставки".

В-пятых, неограниченная помощь Байдена в обеспечении безопасности Украины – без надзора и без требований, чтобы президент Украины Зеленский ставил перед собой реалистичные цели – лишь продлевает конфликт, истощая наши собственные запасы оружия. Соединенные Штаты выделили военную помощь на сумму 54 миллиарда долларов, восемь миллиардов из которых уже были потрачены с момента начала работы администрации Байдена. Нет таких денег и нет такого количества вооружений, которых Украине хватило бы для той победы, которую обрисовал Зеленский, потому что российские вооруженные силы несоизмеримо мощнее украинских. Хотя украинский лидер продемонстрировал невероятный талант, сумев заручиться поддержкой всего западного мира, заявленные им военные цели нереалистичны. Зеленский хочет полностью вытеснить русских, которые уже контролируют 20% территорий Украины, и он отказывается вести переговоры с Путиным. <…>

Более того, политика Байдена помогла Путину углубить связи как с противниками Соединенных Штатов, такими как Иран, Китай и Северная Корея, так и с нашими традиционными союзниками, такими как Саудовская Аравия. И снова американский президент не смог понять фундаментальное правило стратегии: не отталкивай союзников и не подталкивай врагов к сближению между собой.

Некомпетентная политика Байдена наносит ущерб Соединенным Штатам. <…>

Ребекка Коффлер (Rebekah Koffler) – президент компании Doctrine & Strategy Consulting, бывший офицер Разведывательного управления Минобороны США, автор книги "Тактика Путина: секретный план России по нанесению поражения Америке" (Putin’s Playbook: Russia’s Secret Plan to Defeat America).