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Интерфакс-АВН

Передаваемые Украине американские РСЗО HIMARS способны вести огонь на расстояние до 80 км - шеф Пентагона

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Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS.
Источник изображения: © AP Photo / The News Tribune, Peter Haley

Вашингтон. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Поставляемые США на Украину реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS могут вести огонь на расстояние до 80 км, заявил в среду на пресс-конференции шеф Пентагона Ллойд Остин.

"Дальность боя HIMARS составляет примерно 80 км, и это довольно хороший показатель", - сказал он в ответ на просьбу журналиста уточнить дистанцию, на которую могут стрелять эти РСЗО.

Он напомнил, что США уже передали Украине 12 таких установок и собираются направить ей еще четыре.

В свою очередь председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что 200 украинских военных уже прошли курс обучения по применению HIMARS.

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Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
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