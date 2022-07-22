Передаваемые Украине американские РСЗО HIMARS способны вести огонь на расстояние до 80 км - шеф Пентагона

Вашингтон. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Поставляемые США на Украину реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS могут вести огонь на расстояние до 80 км, заявил в среду на пресс-конференции шеф Пентагона Ллойд Остин.

"Дальность боя HIMARS составляет примерно 80 км, и это довольно хороший показатель", - сказал он в ответ на просьбу журналиста уточнить дистанцию, на которую могут стрелять эти РСЗО.

Он напомнил, что США уже передали Украине 12 таких установок и собираются направить ей еще четыре.

В свою очередь председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что 200 украинских военных уже прошли курс обучения по применению HIMARS.