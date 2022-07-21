Опровергнута информация о выводе из боевого состава флота подводного ракетоносца «Дмитрий Донской»

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Информация о выводе из боевого состава российского флота подводного ракетоносца проекта 941УМ "Акула" "Дмитрий Донской" не соответствует действительности. Об этом сообщили сразу несколько источников в кораблестроительной отрасли и силовых структурах Севера.

Появившуюся информацию о списании последней "Акулы" опровергли. Как сообщается, ракетоносец никто не списывал, в настоящее время он находится в открытом море, где выполняет учебно-боевые задачи. Решение о его дальнейшей судьбе будет принято не раньше декабря этого года, когда будет проведена проверка технического состояния АПЛ и запас ядерного топлива. При этом не исключается, что срок службы "Дмитрия Донского" будет продлен еще на 4-5 лет.

Очередные сообщения о выводе "Дмитрия Донского" из состава ВМФ России не соответствуют действительности. Корабль в данную минуту выполняет учебно-боевые задачи в море, участвует в мероприятиях боевой подготовки. Он останется в боевом строю как минимум до конца года

- приводит ТАСС слова одного из источников.

Ранее в ряде СМИ появилась неофициальная информация о том, что "Дмитрий Донской" вывели из боевого состава и скоро утилизируют. О списании субмарины начали говорить уже давно, в прошлом году сообщалось, что после закладки двух новых АПРКСН проекта "Борей-А", одна из которых получит имя "Дмитрий Донской", последняя "Акула" останется просто номерной подлодкой ТК-208 и будет использоваться для испытаний вооружения.

Тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 "Дмитрий Донской" является головным в серии из шести субмарин проекта 941 "Акула". Заложен на "Севмаше" 17 июня 1976 года, спущен на воду 23 сентября 1980 года, введен в строй 29 декабря 1981 года. В 2002 году прошел модернизацию, после чего принял участие в испытаниях ракеты "Булава".