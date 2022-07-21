Российские военные объяснили коллегам из стран АСЕАН свои подходы в борьбе с международным терроризмом - Минобороны РФ

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Вопросы противодействия терроризму обсуждены в ходе 13-го заседания экспертной рабочей группы Совещания министров обороны стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров ("СМОА плюс"), которое состоялось в подмосковной Кубинке, сообщает министерство обороны РФ в среду.

"Российская делегация довела до коллег свои подходы в области противодействия международному терроризму и поделилась опытом антитеррористической деятельности Вооружённых сил РФ, в том числе в Сирии", - сказано в сообщении.

"Также на заседании стороны обменялись мнениями по вопросам борьбы с терроризмом и согласовали сценарии проведения командно-штабной тренировки и учения по борьбе с терроризмом, запланированных на 2023 год", - информирует ведомство.

По его данным, в мероприятии помимо Минобороны России приняли участие представители военных ведомств Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда, Филиппин и Китая.

"СМОА плюс" - механизм взаимодействия между оборонными ведомствами десяти стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и так называемых государств-партнеров по диалогу (Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония), созданный в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама.