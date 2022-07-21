У России нет никакой информации о возможной подготовке КНДР к ядерным испытаниям - посол РФ в Пхеньяне

Он подчеркнул, что "лучше бы этого не было"

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Российская сторона не располагает какой-либо информацией о том, что Северная Корея может готовиться к проведению ядерных испытаний, заявил в среду посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"В открытой прессе КНДР об этом ничего не сообщается, какой-то информации, связанной с подготовкой испытания, готовности руководства КНДР провести испытания, такой информацией мы не располагаем. Но исходим, конечно, из того, что лучше бы этого не было", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Комментируя в целом ситуацию на Корейском полуострове, Мацегора сказал: "Руководство КНДР защищает свои интересы, они проводят свою политику, исходя из текущей ситуации, ситуация очень напряженная. После периода, который мы называем "детант", когда мораторий на запуски ракет межконтинентальной дальности, ядерные испытания, к сожалению, встречного движения со стороны США, не последовало, - наоборот, американцы возобновили проведение совместных учений с Южной Кореей. Напряжение ситуации добавляют действия США и их союзников".

"Поэтому КНДР сейчас предпринимает какие-то ответные шаги. Хотя с нашей стороны, со стороны РФ мы призываем все стороны к тому, чтобы воздержаться от любых действий, которые могли бы привести к нагнетанию напряженности, воздержаться от взаимных выпадов, воздержаться от учений, - это касается американцев и южнокорейцев, - воздержаться от проведения каких-то соответствующих мероприятий. Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация на нашей дальневосточной границе оставалась спокойной и чтобы мир и спокойствие были обеспечены", -подчеркнул Мацегора.