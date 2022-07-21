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Вестник Мордовии

Новейшая "крышебойная" ПТУР из КНДР – конкурент израильского Spike-ER

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Источник изображения: Фото: ЦТАК

Северная Корея смогла создать дальнобойный противотанковый ракетный комплекс, который вполне способен конкурировать с лучшими зарубежными образцами в своем классе, например израильским Spike-ER или китайским AFT-10.

Впервые это оружие продемонстрировали четыре года назад, когда был презентован ролик о достижениях военно-промышленного комплекса КНДР. В нем показано, как ракета, стартовавшая с борта вертолета Ми-2, точно поражает макет танка в крышу.

При этом оператор, следит за наведением боеприпаса, получая качественное телевизионное изображение. По некоторым данным, максимальная дальность применения может составлять 10000 метров.

В 2018 году в Пхеньяне, в военном параде в честь 70-летия провозглашения КНДР приняли участие самоходные пусковые установки таких ПТУР, созданные на трехосном шасси бронетранспортера, известного как М-2010. На каждую машину установили шесть контейнеров.

На прошлой неделе стало известно, что КНДР признала независимость ДНР и ЛНР.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Продукция
AFT-20
Spike NLOS
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