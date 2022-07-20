Войти
D-Russia.ru

Половине отечественных компаний для цифровизации достаточно Excel – исследование

749
0
0
Excel
Excel.
Источник изображения: D-Russia.ru

Около 50% российских компаний до сих пор использует простейшие цифровые инструменты для автоматизации рабочих процессов, об этом свидетельствуют предварительные данные исследования скорости и эффективности цифровой трансформации в России.

Инициаторами исследования выступили Российская ассоциация BPM-профессионалов, компания Artezio (входит в группу ЛАНИТ) и Comindware. Они уже приступили к обработке первых результатов, которые были получены в ходе опроса бизнеса по всей России. На вопросы отвечали представители крупных компаний, а также среднего и малого бизнеса.

По предварительным данным, в России 49,8% компаний используют для управления рабочими процессами Excel.

Полноценные BPM-системы, которые позволяют автоматизировать значительную часть процессов, применяют меньше 20% участников исследования. По словам аналитиков, в российском бизнесе наблюдается «хаос» технологий и подходов, который негативно влияет на темпы цифровизации. Так, например, 61,2% компаний применяет различное ПО для автоматизации своей работы, причем 53% компаний замечает плохую совместимость программного обеспечения от разных производителей.

По крайней мере 75,5% охваченных исследованием компаний признались, что уже работают над проектами по автоматизации своих бизнес-процессов. И только у 4% компаний таких проектов нет и не планируется.

Инициаторы исследования намерены завершить обработку данных в августе 2022 года и объявить о результатах, они продолжают собирать сведения.

Права на данный материал принадлежат D-Russia.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
16.12.2009
Следующие испытания "Булавы" могут состояться в январе 2010 года
09.06.2009
Проект горно-металлургического консорциума обязательно будет востребован - Усманов
11.12.2008
Главная цель военной реформы - создание ВС, способных адекватно реагировать на все угрозы РФ - Генштаб
27.06.2008
Отставные генералы предлагают государству свои услуги
19.12.2007
ОСК+ОАК
29.06.2007
На морском салоне в Санкт-Петербурге представлены новейшие российские военно-морские вооружения
13.12.2006
Греция закупит вооружение для истребителей F-16C/D на сумму 104 млн дол
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.07 14:46
  • 29298
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.07 13:09
  • 152
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 20.07 11:34
  • 8
Путин заявил о скромных результатах «Ростеха»
  • 20.07 09:59
  • 1
Раскрыты сроки начала ремонта «Адмирала Кузнецова»
  • 20.07 09:44
  • 1
ВМС Индии сняли с вооружения ДЭПЛ класса "Кило"
  • 20.07 09:26
  • 1
Армения синхронно попала в поле зрения разведок России и США
  • 20.07 09:10
  • 1
Россия создает новый антизападный альянс
  • 20.07 04:59
  • 34
Серии атомных подлодок «Борей» и «Ясень» задумали увеличить
  • 20.07 01:10
  • 1
Как закрыть небо для американских ракет
  • 20.07 01:09
  • 115
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 19.07 21:46
  • 1
В Чечне заявили о необходимости разместить системы ПВО в горах
  • 19.07 19:53
  • 61
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 19.07 19:31
  • 1
Управляемые снаряды "Торнадо-С" превосходят аналогичные боеприпасы HIMARS
  • 19.07 19:22
  • 1
В ЦАГИ изготовили и испытали модель перспективного конвертоплана
  • 19.07 18:24
  • 1
Ракеты третьего поколения "Алмаз" для беспилотников Ирана лучше "Джавелина"