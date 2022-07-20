Половине отечественных компаний для цифровизации достаточно Excel – исследование

Около 50% российских компаний до сих пор использует простейшие цифровые инструменты для автоматизации рабочих процессов, об этом свидетельствуют предварительные данные исследования скорости и эффективности цифровой трансформации в России.

Инициаторами исследования выступили Российская ассоциация BPM-профессионалов, компания Artezio (входит в группу ЛАНИТ) и Comindware. Они уже приступили к обработке первых результатов, которые были получены в ходе опроса бизнеса по всей России. На вопросы отвечали представители крупных компаний, а также среднего и малого бизнеса.

По предварительным данным, в России 49,8% компаний используют для управления рабочими процессами Excel.

Полноценные BPM-системы, которые позволяют автоматизировать значительную часть процессов, применяют меньше 20% участников исследования. По словам аналитиков, в российском бизнесе наблюдается «хаос» технологий и подходов, который негативно влияет на темпы цифровизации. Так, например, 61,2% компаний применяет различное ПО для автоматизации своей работы, причем 53% компаний замечает плохую совместимость программного обеспечения от разных производителей.

По крайней мере 75,5% охваченных исследованием компаний признались, что уже работают над проектами по автоматизации своих бизнес-процессов. И только у 4% компаний таких проектов нет и не планируется.

Инициаторы исследования намерены завершить обработку данных в августе 2022 года и объявить о результатах, они продолжают собирать сведения.