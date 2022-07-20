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Ростех

Новикомбанк – генеральный финансовый партнер «Армии-2022»

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Новикомбанк
Новикомбанк.
Источник изображения: Антон Тушин

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, выступает генеральным финансовым партнером форума «Армия-2022». В рамках деловой программы банк проведет круглый стол, посвященный вопросам обеспечения независимости страны от импорта.

В этом году Новикомбанк разместит экспозицию на трех площадках форума: в павильоне В, павильоне «Диверсификация» и в Демо-центре Ростеха, где будут представлены новейшие разработки отечественных предприятий, созданные при поддержке банка. Участники и посетители форума смогут также получить подробную информацию о продуктах и услугах банка, в частности программе организации финансирования, которая предполагает поддержку предприятия на всех этапах реализации проекта и интеграцию доступных мер господдержки. Этот алгоритм позволяет снизить стоимость кредитования для предприятий стратегически важных отраслей.

Кроме того, Новикомбанк проведет круглый стол, посвященный возможностям банка и промышленности в программе импортонезависимости страны. В обсуждении примут участие представители государственных органов власти, институтов развития и реального сектора экономики.

На площадке форума банк планирует также заключить ряд соглашений, направленных на поддержку импортозамещения в промышленности, цифровизацию предприятий и внедрение на производствах «зеленых» технологий.

«Мы традиционно поддерживаем форум «Армия»: на этой престижной и авторитетной площадке встречаются и обсуждают важнейшие вопросы эффективного взаимодействия все заинтересованные стороны, участвующие в развитии российского оборонно-промышленного комплекса. Новикомбанк – полноправный участник этого процесса, при нашей поддержке сегодня реализуется огромное количество проектов в области диверсификации и обеспечения технологического суверенитета страны, – рассказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. – Наше участие в «Армии-2022» – это и возможность представить на форуме наши новые предложения для промышленности, и получить обратную связь от партнеров, поскольку, убеждена, успех любого крупного проекта зависит от эффективности диалога финансовых институтов и предприятий реального сектора».

Военно-технический форум «Армия-2022» пройдет в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье с 15 по 21 августа.

Новикомбанк поддерживает форум с самого его основания и традиционно является одним из наиболее активных участников мероприятия. Так, в 2021 году в рамках «Армии» банк подписал контракты о финансировании высокотехнологичных предприятий на сумму более 140 млрд рублей, провел круглый стол по обсуждению вопросов диверсификации предприятий, а стенд банка был признан одним из лучших в выставочной экспозиции.

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