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Интерфакс-АВН

Два российских "стратега" Ту-160 выполнили многочасовое патрулирование над нейтральными водами Баренцева моря

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Ту-160
Ту-160.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 19 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Минобороны России заявило, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря.

"Продолжительность полета составила более семи часов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили военные. По данным Минобороны РФ, Ту-160 сопровождались дальними перехватчиками МиГ-31 Северного флота России.

"Экипажи Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - отметили в военном ведомстве.

Минобороны РФ во вторник опубликовало кадры полета российских Ту-160.

Самолеты Ту-160, как и Ту-95МС - воздушный компонент российской ядерной триады. Они предназначены для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в глубоком тылу противника.

В ноябре 2017 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия увеличила интенсивность полетов стратегической авиации до уровня, который был при СССР. "Если сравнить достигнутые показатели со времен Советского Союза, то интенсивность полетов Дальней авиации поддерживается на таком же уровне. При этом налет на экипаж стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС в год вырос на 10%", - сказал тогда Герасимов.

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МиГ-31
Ту-160
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Герасимов Валерий
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