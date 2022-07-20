Легкая "Ангара" отправлена в Плесецк на завершающие испытания - "Роскосмос"

Ракета легкого класса "Ангара-1.2" во время заправки топливом на космодроме Плесецк.

Москва. 19 июля. ИНТЕРФАКС - Центр Хруничева отправил легкую ракету "Ангара-1.2" на космодром Плесецк для завершения летных испытаний, сообщили в "Роскосмосе".

"Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") из своего омского филиала ПО "Полёт" отправил на космодром Плесецк вторую штатную ракету-носитель "Ангара-1.2". Пуском этой ракеты завершаются лётные испытания ракеты-носителя лёгкого класса семейства "Ангара"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам испытаний и оценки всех систем ракеты-носителя на соответствие заложенным комплексным инженерным решениям подтверждена готовность "Ангары-1.2" к продолжению лётно-конструкторских испытаний на космодроме.

11 апреля Дмитрий Рогозин, на тот момент занимавший должность гендиректора "Роскосмоса", сообщал, что в ходе первого пуска ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Восточный в декабре 2023 года будет запущена легкая версия ракеты.

29 апреля на космодроме Плесецк был проведен второй запуск легкой ракеты "Ангара-1.2". Она вывела на орбиту военный спутник "Космос-2555".

Первый старт этой версии ракеты состоялся 9 июля 2014 года также с космодрома Плесецк.

21 января Рогозин сообщал, что в 2022 году планируется провести пуски "не менее двух легких ракет класса "Ангара".

Основным заказчиком семейства ракет "Ангара" является Минобороны. На космодроме Восточный ведется строительство объектов второй очереди, предназначенных для запуска ракет этого семейства.

Ракеты разработаны Центром им. Хруничева, однако ведется процесс перевода производства из Москвы на омский завод "Полет", также входящий в Центр. Как сообщал Рогозин, с 2022 года в Омске планируется выпускать четыре ракеты "Ангара-А5", с 2024 - не менее восьми тяжелых и двух легких ракет. Планируется, что после начала серийного производства стоимость ракеты существенно снизится.

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.