Украина стремится попасть в ЕС. А Запад – ослабить Россию

Тревоги России после саммитов Запада

Российская спецоперация подтолкнула Киев к получению статуса кандидата в члены ЕС, пишет Postimees. А это на ступень выше, чем соглашение об ассоциации. Запад при этом не только пытается усилить свою военную мощь, но и ослабить Россию, установив потолок цен на нефть.

Райво Варе

Установить потолок цен для российской нефти – беспрецедентная попытка создать картель покупателей

Москва вынуждена делать хорошую мину в отношении вступления Украины в Евросоюз

Результативно как никогда

Можно было ожидать, что России точно не понравится предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. Но пока, во всяком случае внешне, сохраняется маска относительного равнодушия, если судить по реплике Путина, что раз ЕС не военная организация, то не так уж это и важно.

Саммиты в ЕС продолжались от Иванова дня до начала июля. Важным результатом переговоров "Большой семерки" стало обещание дальнейшей поддержки Украины в гуманитарной, военно-технической, экономической и дипломатической сферах, сколько потребуют обстоятельства. Не менее значима идея установления потолка цен для нефти и, по возможности, газа, купленных в России. Последнее было бы беспрецедентной попыткой создания картеля покупателей, который бы в разных форматах противостоял не одной стране, а по существу более широкой кооперации стран, в основном с авторитарным бэкграундом, каковые входят в ОПЕК+.

Более того, это позволило бы убить сразу двух зайцев. В первую очередь, сократить доходы России, являющейся крупным производителем энергоносителей, используемых для финансирования спецоперации. Одновременно это позволило бы подавить рост мировой инфляции, так как в значительной степени она и обусловлена ростом цен на энергоносители. Однако для этого потребовалось бы создание достаточно широкой "коалиции потребителей", по меньшей мере, из числа наиболее крупных покупателей этих товаров, что является весьма сложной задачей. Особенно если учесть, что крупнейшие альтернативные покупатели – это страны со своими геополитическими интересами, такие как Китай и Индия. И повлиять на них страны демократического альянса могут в довольно ограниченных пределах.

Саммит НАТО в Мадриде заострил внимание участников на теме расширения альянса, одобрив перспективу вступления Финляндии и Швеции, а также расширение присутствия сил НАТО в Восточной Европе. Несомненно, для Эстонии это желаемый результат, хотя впереди еще много работы по уточнению конкретных деталей.

Больше определенности

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО – по многим причинам один из наиболее предпочтительных для нашей страны сценариев. Причем не только в очевидном оборонно-политическом и военно-техническом, но в экономическом смысле. Реализация этого сценария завершила создание единого стратегического пространства в Северной Европе и Северной Атлантике, что означает возвращение инвестиций в регион, вызывавший обоснованное беспокойство после начала спецоперации. Мне оно напомнило представления, доминировавшие в середине 1990-х годов, когда Эстония рассматривалась как потенциально прифронтовая страна, точнее, как регион, не имеющий достаточной стратегической глубины при наличии потенциально опасного соседа. Принятие части северных стран под зонтик НАТО дает дополнительную уверенность в значительном снижении этих рисков.

В более широком плане важнейшим решением саммита было фактическое изменение стратегической парадигмы – его следствием и стали вышеописанные сдвиги в отношении к нашему региону. И дело далеко не только в обновлении устаревшей стратегической концепции 2010 года.

Считавшаяся до сих пор партнером Россия наконец-то была реалистично определена как главный источник опасности для стран НАТО. Мы знали это все время, но наши союзники более или менее внятно осознали это только сейчас. Спецоперация на Украине, наглый ультиматум Путина США и НАТО поздней осенью 2021 года заставили колеблющихся и охочих до выгоды взглянуть правде в глаза.

Китай также впервые был назван стратегическим вызовом, а его глобальные амбиции – внятно определены. Это решение далось нелегко, и мы начнем видеть его результаты на практике лишь со временем.

Вследствие концептуального изменения стратегии прежняя доктрина сдерживания сменилась активной оборонительной позицией как основой политики Североатлантического альянса. Несомненно, это значительно более эффективный сдерживающий фактор в отношении России при наличии у нее агрессивных намерений. К этому добавляется увеличение стратегической глубины НАТО, то есть превращение балтийской акватории в домен альянса, а также продление составляющей ныне чуть более 500 км непосредственной границы России со странами НАТО еще более чем на 1300 км за счет линии соприкосновения с Финляндией. Что, в свою очередь, чувствительно смещает оборонно-технический фокус России к северу.

Россия недовольна

Надо думать, Кремлю все это не нравится. Поскольку путь Украины в ЕС еще долог и сложен, а Россия по-прежнему рассчитывает успешно завершить спецоперацию и затем диктовать свои условия, основным инструментом противодействия со стороны Москвы станет борьба против установления предельных цен на ее энергоносители. В качестве союзников она рассчитывает использовать геополитические центры влияния из числа крупнейших покупателей своей продукции во главе с другими странами БРИКС. Недавняя дипломатическая активность Путина, пусть и проходившая в телефонном формате, также свидетельствует об этом.

Одновременно Москва стремится расширить экономическое сотрудничество с этими партнерами в сферах, испытывающих все более болезненное воздействие западных санкций. Запасы необходимых комплектующих начали иссякать, и происходит все ускоряющееся сокращение различных отраслей. Это все сильнее сказывается на внутреннем рынке: потребители ощущают стремительное сужение ассортимента товаров и резкое падение их качества.

Однако доходы России от экспорта нефти и газа, которые все еще велики и даже увеличились в последнее время благодаря росту цен, позволяют ей финансировать спецоперацию на Украине. Даже в таком виде она может, по мнению хозяина Кремля, продолжаться еще долго. Недаром президент Зеленский в своих выступлениях на всех европейских саммитах просил своих партнеров помочь закончить конфликт к зиме. На этом фоне, помимо истощения собственной экономики Украины, падение которой в этом году в Киеве прогнозируется не менее чем на 45 процентов, есть и четкое понимание того, что Россия намерена не только закрепиться на занятых территориях, но и продолжить боевые действия с новой силой после оперативной паузы вследствие возможного перемирия.

Что касается решений НАТО, то нет оснований думать, что Россия, которая и до спецоперации считала НАТО своим главным противником, кардинально изменит свое отношение. Вхождение Финляндии и Швеции, для недопущения которого наверняка можно ожидать дипломатических демаршей и активизации некоторых "друзей Кремля" в столицах отдельных государств – членов альянса, вызовет некоторое противодействие в виде нарастающих угроз и даже, возможно, практических акций.

Можно предположить, что на какое-то время участятся провокации – нарушение границ самолетами, маневры флота вблизи чужих вод и тому подобное. Россия также демонстративно наращивает военное присутствие вдоль своей северо-западной границы. В то же время она всегда отрабатывала атаки в западном направлении на своих регулярных учениях, и неважно, делались ли они силами местной группы войск или с привлечением дополнительных соединений. Нет никаких сомнений, что Москва не откажется от традиционного политического давления на единство НАТО всеми доступными средствами.