Войти
Интерфакс-АВН

Турция не одобрит вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если они не выполнят принятые на себя обязательства - Эрдоган

285
0
0
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рекомендует Швеции и Финляндии согласиться с требованиями Реджепа Тайипа Эрдогана. Фото Reuters
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рекомендует Швеции и Финляндии согласиться с требованиями Реджепа Тайипа Эрдогана. Фото Reuters.

Стамбул. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайим Эрдоган в понедельник в очередной раз предупредил, что в случае если Швеция и Финляндия не будут выполнять взятые на себя обязательства, Анкара не ратифицирует их присоединение к НАТО.

"Анкара не одобрит заявки Швеции и Финляндии в НАТО в случае невыполнения обязательств, которые взяли две скандинавские страны в сфере борьбы с терроризмом", - приводит агентство "Анадолу" слова турецкого лидера.

"Наша позиция обозначена четко. Выбор за самими скандинавскими странами", - добавил Эрдоган.

При этом, отмечает агентство, по словам Эрдогана, Стокгольм "не демонстрирует позитивного подхода к чувствительным моментам, которые беспокоят Турцию в сфере безопасности".

Турецкие власти ранее уже предупреждали, что если Стокгольм и Хельсинки не будут выполнять взятые на себя обязательства, то Анкара вновь заблокирует их вступление в НАТО.

На саммите НАТО в Мадриде в июне президент Турции согласился прекратить блокировать рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО. В обмен на это обе скандинавские страны приняли ряд обязательств. Многие из них касаются борьбы против курдских группировок, которых Анкара считает террористическими. Эрдоган отмечал, что Стокгольм и Хельсинки заверили Анкару в выдаче террористов и изменении законодательства. Швеция, в частности, обещала выдать Турции 73 террориста.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Финляндия
Швеция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Похожие новости
30.06.2022
У Эрдогана выкупили расширение НАТО на север
30.06.2022
Столтенберг о расширении НАТО: двери открыты, если вы не украинцы
28.06.2022
Финляндия видит своей целью на саммите НАТО продвинуть ситуацию с позицией Турции по вступлению страны в альянс - президент Ниинистё
30.05.2022
Эрдоган недоволен переговорами со Швецией и Финляндией, обещает не пустить в НАТО "поддерживающие терроризм страны"
23.05.2022
Турцию заподозрили в сговоре с Россией против НАТО
23.05.2022
«Блок НАТО недееспособен. США там может заблокировать обладатель кукурузника»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.07 05:30
  • 5
Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве
  • 19.07 04:40
  • 30
Серии атомных подлодок «Борей» и «Ясень» задумали увеличить
  • 19.07 02:39
  • 29257
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.07 01:25
  • 2
Путин заявил о скромных результатах «Ростеха»
  • 19.07 01:20
  • 1
Кто боится американской армии
  • 19.07 00:32
  • 105
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 18.07 17:57
  • 57
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 18.07 16:59
  • 59
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 18.07 15:50
  • 8
Беларусь продолжает модернизацию своих военно-воздушных сил
  • 18.07 15:46
  • 2
Шойгу приказал исключить удары Киева по мирным городам
  • 18.07 15:04
  • 37
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»
  • 18.07 11:58
  • 1
Источник: использование наземного "авианосца" в Крыму для палубников пока не планируется
  • 18.07 11:42
  • 0
Какие силы и средства будут обеспечивать «миротворческую» операцию Войска Польского на Украине
  • 18.07 08:48
  • 6
Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»
  • 18.07 08:31
  • 1
Истребители F/A-18 Super Hornet продемонстрировали ВМС Индии способность взлетать с палубы авианосца с повышенной нагрузкой