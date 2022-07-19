Байден проигрывает битву за Украину. НАТО – на последнем издыхании

Культ дохлых лошадей

США решили довести опосредованную войну с Россией до конца, но они проигрывают битву за Украину, пишет полковник Макгрегор в статье для TAC. По его мнению, быстрее рейтингов Байдена падает только экономика Запада.

Дуглас Макгрегор (Douglas Macgregor)

Гай Юлий Цезарь Германик, более известный как Калигула, правил Римом с 37 по 41 год нашей эры. Для тех, кто не знает, этот правнук первого императора, блестящего Августа Цезаря, растранжирил государственную казну, объявил себя богом, усадил любимого коня среди сенаторов и, говорят, даже хотел его обожествить.

Не прошло и четырех лет, как Калигулу свергли. Поклоняться дохлой лошади – какое унижение! – римлянам и легионерам не пришлось. Американцам и европейцам повезло гораздо меньше.

Твердо вознамерившись довести свою опосредованную войну с Россией до конца, Байден проигрывает битву за Украину, а его любимая лошадь, НАТО, на последнем издыхании. И единственное, что падает быстрее рейтингов Байдена, – это экономика США и Европы.

Читатели помнят, что президент Трамп хотел снизить зависимость Европы от американской военной мощи, чтобы сами европейцы стали первым эшелоном собственной обороны. Байден же отменил политику Трампа и пообещал оживить НАТО, у которой президент Франции Макрон констатировал "смерть мозга".

Проблема НАТО в том, что экономические трудности из-за антироссийских санкций Байдена грозят Европе экономическим Армагеддоном. Когда фьючерсы на европейские облигации и акции падают, а евро уже рухнул ниже доллара, – это уже нехорошо, но когда Париж выключает знаменитые ночные фонари ради экономии энергии – это верный признак, что дела идут из рук вон плохо.

У Германии, крупнейшей экономики ЕС и ключевой страны НАТО, большие трудности. Канцлер Шольц наверняка сочувствует Украине – но по-видимому недостаточно, раз не желает подвергать своих соотечественников новым испытаниям и рисковать остановкой производства, ростом безработицы и перебоями с электричеством и обогревом домов и школ. Что еще хуже, с прибытием сотен тысяч украинских беженцев обострились внутренние проблемы Берлина с мигрантами.

Близко знакомые с канцлером уверяют, что Шольц хочет сдержать конфликт на Украине и добивается прекращения огня в расчете выиграть время для переговоров и компромиссов. Перевооружать Украину Шольц не намерен – непредсказуемое охвостье украинского государства станет постоянной угрозой Москве. И что еще важнее, переговоры с Москвой Шольц отнюдь не считает повторением 1938 года, когда британский премьер Невилл Чемберлен прибыл в Мюнхен.

Сознаёт ли Шольц, что выживание и процветание Германии зависят оттого, сможет ли Берлин действовать в собственных интересах или нет? Этого точно не будет, если он продолжит поддерживать глобалистский подход США к НАТО. Но Шольц понимает, что если он возглавит в Европе движение за прекращение огня на Украине вопреки возражениям Байдена, то европейская поддержка НАТО и неудачной войны Байдена с Россией стремительно рухнет.

Поэтому дилемма Шольца такова: и дальше ратовать вслед за Вашингтоном за бессрочный конфликт с Москвой с риском большой войны? Или пойти по стопам Бориса Джонсона, а заодно и Марио Драги, если тот все же выполнит свое решение уйти с поста премьер-министра?

Все члены НАТО понимают, что чем больше затягивается конфликт, тем выше вероятность, что боевые действия перекинутся на восточноевропейские страны альянса. Европейцев всегда беспокоила горячность, с которой Байден бросился противостоять России на Украине. Теперь они осознали, что столкновение с российской военной машиной не только возможно, но и всё более вероятно. Но президенту Байдену это в голову не приходило. Хотя следовало бы.

Вывод американских войск из Афганистана назрел давно, но его сроки и сопутствующие обстоятельства не просто обнажили плохое командование, но и обернулись сущей катастрофой. Сказать, что американские военные бросили на взлетной полосе Кабула мертвую лошадь, значит не сказать вообще ничего.

Обученные и оснащенные НАТО украинцы храбро сражались при поддержке в ключевых областях вроде разведки, но все равно не смогли противостоять огневой мощи и решимости российских сил, которые выдержали 150 дней непрерывных боев на территории размером от Сент-Луиса, штат Миссури, до Филадельфии, штат Пенсильвания. Сомнительно, чтобы сухопутные силы США и НАТО справились с этой задачей так же ловко, как русские.

Для пущей ясности надо понимать, что в вооруженных силах США не все гладко. При Байдене Пентагон насаждает нетерпимость: вознаграждает беспрекословное соблюдение левой политики и, наоборот, карает за инакомыслие и отклонение от левого канона.

Иными словами, жизни американских военных контролируются заидеологизированными бюрократами, которые воспользовались пандемией коронавируса в своих интересах и вовсю навязывают критическую расовую теорию. Администрация Байдена превратила американский генералитет в инструмент общественных перемен – и это еще одна дохлая лошадь, которую вот-вот обожествят.

Это неприкрытый план по устранению сложившейся военной меритократии, безразличной к расе и полу, и, наоборот, возвышению на ее место цветных и женщин. И он работает. Есть веские причины полагать, что в скором времени вооруженные силы покинет еще больше белых мужчин. Президента Байдена это не волнует – и зря.

Никто в Вашингтоне, округ Колумбия, никогда прежде не жаловался на засилье белых солдат – ни в годы Гражданской войны, ни на полях сражений Первой мировой, на берегах Нормандии и Окинавы, ни в пустынях Ирака. Никто не жаловался на "белизну" в небе над Мидуэем, Вьетнамом, Афганистаном или Ираком. (95% наших военных всегда воспитывались в христианской культуре, а то и вовсе были людьми набожными).

Политика Байдена опасна. Правила войны не подстраиваются под идеологию политкорректности. Офицеры должны пестовать дисциплину, боевой дух и отвагу и сами по себе быть первоклассными солдатами, моряками, летчиками или морпехами – решительными, умелыми и смышлеными. Если расовые предрассудки четко проявятся в виде квот и преференций, то цвет нации на военную службу не пойдет. Возможно, это уже происходит.

Американцы и европейцы уже злятся на своих робких и бестолковых политических лидеров. Пустые политические лозунги бета-самцов и радикальных феминисток из всемирной элиты никого не трогают. Глобалистский режим в США и Европе не вечен. В конечном счете боеспособность важнее верности элите, которая поклоняется дохлым лошадям.