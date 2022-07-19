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ЦАМТО

Эстония намерена приобрести в США РСЗО HIMARS – DSCA

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М142 HIMARS
Боевые машины американского ракетного комплекса М142 HIMARS из состава 169-й бригады полевой артиллерии Национальной гвардии Колорадо в ходе учебных стрельб на острове Сааремаа в Эстонии во время многонациональных учений SIIL-2022, 23.05.2022.
Источник изображения: министерство обороны Эстонии

ЦАМТО, 18 июля. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Эстонии в рамках программы "Иностранные военные продажи" реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS, а также сопутствующего оборудования.

Общая стоимость заказа может составить 500 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 15 июля.

Правительство Эстонии обратилось к руководству США с запросом о возможности продажи: до 6 пусковых установок РСЗО M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System); до 36 контейнеров с управляемыми реактивными снарядами M30A2 GMLRS с альтернативной боевой частью, малочувствительной силовой установкой (IMPS) и неконтактным радиолокационным взрывателем с устанавливаемой высотой подрыва; до 36 контейнеров с управляемыми РС M31A2 GMLRS с унитарной осколочно-фугасной боевой частью и IMPS; до 36 контейнеров с управляемыми РС увеличенной дальности XM403 (ER GMLRS) с альтернативной боевой частью (AW), IMPS и боковым неконтактным взрывателем (SMPS); до 36 контейнеров с управляемыми РС увеличенной дальности XM404 (ER GMLRS) с унитарной боевой частью (AW), IMPS и боковым неконтактным взрывателем; до 18 контейнеров с оперативно-тактическими ракетами M57 (ATACMS).

Запрос также включает контейнеры с недорогими учебными боеприпасами уменьшенной дальности M28A2 (LCRRPR); защищенные ноутбуки; обучающее оборудование; техническую документацию на HIMARS и боеприпасы/ракеты, а также другие связанные элементы материального обеспечения и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, поскольку повысит безопасность важного союзника по НАТО. Продажа согласуется с инициативами США по предоставлению ключевым союзникам в регионе современных систем, которые повысят оперативную совместимость с ВС США.

Как говорится в уведомлении, продажа запрошенного оборудования будет способствовать достижению военных целей Эстонии по обновлению потенциала ВС страны при одновременном повышении оперативной совместимости с ВС США и других союзников. Эстония намерена использовать технику и услуги для модернизации своих вооруженных сил, усиления обороноспособности и сдерживания региональных угроз. Отмечается, что ВС Эстонии не испытают затруднений при принятии установок на вооружение.

Основным подрядчиком программы поставки выбрана компания Lockheed Martin.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

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