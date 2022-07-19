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ЦАМТО

В Белоруссии сообщили о планах принять в ближайшее время на вооружение российские С-400

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Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 18 июля. Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Белоруссии Дмитрий Михолап заявил, что у белорусской армии в ближайшей перспективе появится на вооружении ЗРС С-400, передает "РИА Новости".

"Прорабатывается вопрос и в ближайшей перспективе появятся у нас на вооружении ударный вертолет Ми-35, а также зенитная ракетная система С-400", – сказал Д.Михолап в интервью телеканалу СТВ, показанном 17 июля.

Как напоминает "РИА Новости", в мае президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск купил у России "нужное количество" комплексов "Искандер" и С-400. Ранее он заявлял, что есть несколько вариантов интересной российской военной техники, использовавшейся во время прошедших в феврале совместных белорусско-российских учений "Союзная решимость-2022", которую бы Минск хотел иметь на своей территории постоянно. До этого президент также отмечал, что в созданном совместно с РФ учебно-боевом центре в республике есть полнофункциональный комплекс С-400.

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Белоруссия
Россия
Продукция
Искандер
Ми-35
С-400 Триумф
Проекты
Военные учения
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