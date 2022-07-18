Медведев обещает, что цели операции по демилитаризации Украины и снятию угроз для России будут достигнуты

Волгоград. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Луганская народная республика уже освобождена, в других частях Украины специальная военная операция продолжается, и что угрозы для России будут сняты, в том числе путем демилитаризации этой страны.

"В настоящий момент Луганская народная республика уже освобождена от националистов, от вот этих профашистских сил, которые в определенный период захватили там власть, в границах всей территории. В другой части специальная военная операция продолжается", - сказал Медведев на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде.

По его словам, российские солдаты, как и 80 лет назад, сражаются за Родину, рискуют жизнями и жертвуют собой. "И можете не сомневаться, цели этой операции будут достигнуты, они связаны и с устранением угрозы, и с денацификацией руководства Украины, и с демилитаризацией - со снятием тех угроз, которые в непосредственном смысле существуют для нашей страны", - сказал замглавы Совбеза РФ.

Он предположил, что в какой-то момент это многие осознают, в том числе те, "кто сегодня подкармливает этот режим, кто дает деньги, поставляет военную технику для того, чтобы этот конфликт продолжался бесконечно". "Поскольку это не в интересах Европы в целом", - считает замглавы Совбеза РФ.

У США, заметил он, своя история, "для них чем хуже в Европе, тем лучше", Россия это понимает. Медведев напомнил, что США не втягиваются в конфликты на своем континенте. "Они если что-то и делают, то в других местах, неважно: Сирия, Ирак, Вьетнам, Корея. Это что, Америка? Нет, это совсем в другом месте. Это традиционно курс американского руководства, а для Европы это очень существенная угроза. Надеюсь, что когда-нибудь осознание к европейским лидерам всего этого придет", - сказал Медведев.