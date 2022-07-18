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Интерфакс-АВН

Медведев: отказ стран НАТО признать Крым российским - для РФ системная угроза

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Крымский мост
Крымский мост.
Источник изображения: gazeta.ru

Волгоград. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Отказ Украины или стран НАТО признать Крым российским является системной угрозой для РФ, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Это прямая и явная угроза, особенно в условиях того, что произошло с Крымом. Крым вернулся в РФ. Если какое-либо другое государство, будь то Украина или страны НАТО, считает, что Крым не является российским, для нас это системная угроза", - сказал Медведев в ходе встречи с ветеранами.

"Если такое государство входит во враждебный для нас блок, а я недаром вспоминал целеуказание стратегических ядерных сил натовских стран, то для нас эта угроза носит постоянный характер", - подчеркнул зампред Совбеза.

Он отметил, что, "если во главе украинского государства становится очередной сумасшедший националист или какая-то слабая опереточная фигура, то в этом случае жди конфликта вплоть до нападения".

По словам Медведева, решение о проведении специальной операции на Украине полностью укладывается в правила и принципы устава ООН.

"Имею в виду, что каждая страна имеет право на самооборону. Причем у государства есть и право на превентивную самооборону. Это надо иметь в виду. Это не только ответ на чьи-то враждебные действия. Это и превентивные действия по устранению военной угрозы", - сказал он.

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