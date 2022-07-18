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Интерфакс-АВН

Россия не может равнодушно относиться к тому, что на нее по-прежнему направлены ядерные вооружения НАТО - Медведев

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Он считает, что для России утрата суверенитета - "это смерти подобно"

Волгоград. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Вооружения стран НАТО по-прежнему направлены на Россию, в их ядерном арсенале РФ по-прежнему приоритетная цель, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Могу вам сам сказать, как человек, который, что называется, не понаслышке представляет, как это все работает, цели-то у них остались прежние, в том числе тех современных видов вооружения, которые непосредственно наведены на нашу страну. И никто их не убрал. И в ядерном арсенале этих государств наша страна занимает все равно доминирующее положение по количеству тех целей, которые введены в соответствующие решения", - сказал Медведев на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде.

К этому, заметил он, Россия не может относится равнодушно.

"Понимаете, как бы мы ни пытались выстраивать отношения, даже дружить, но жизнь есть жизнь. Карибский кризис показал в 60-е годы, другие события, которые происходили на планете, и текущая ситуация эта показывает - если не даешь сдачи, то есть, по сути, игнорируешь такие угрозы, это заканчивается очень плохо", - сказал замглавы Совбеза РФ.

Для маленькой страны, заметил он, возможная угроза утраты национального суверенитета, не так опасна. "Но вот они входят в какой-то там конгломерат стран, их как-то там поддерживают. А для нашей страны, которая, как вы знаете, действительно, уникальная, это смерти подобно. Если мы не будем себя охранять, нас просто не будет", - сказал Медведев.

Это грустные выводы, сказал он, но вся история 20-го века это доказывает с абсолютной точностью.

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Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
NATO
Ядерный щит
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