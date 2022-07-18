ВМС США провели учения по затоплению фрегата класса Oliver Hazard Perry в районе Гавайев

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Бывший американский фрегат класса Oliver Hazard Perry USS Rodney M. Davis (FFG-60) выступил в качестве мишени в рамках совместных учений ВМС США, Канады, Австралии и Малайзии. Специально подготовленный корабль был затоплен у побережья Гавайев в субботу, 16 июля 2022 года.

ВМС США провели учения SINKEX, данный термин используется военными США для обозначения учений, в рамках которых проводится затопление старых кораблей с одновременным испытанием оружия. Именно это и было отработано в 50 милях от гавайского острова Кауаи.

Фрегат Rodney M. Davis (FFG-60) был выведен из состава флота в 2015 году и в дальнейшем был подготовлен к роли корабля-мишени. Для того чтобы после многочисленных попаданий корабль как можно дольше держался на плаву и меньше горел, с корабля убираются все горючие материалы, включая топливо и боеприпасы, все отсеки герметизируются. Также поступили и с Rodney M. Davis, который продержался довольно длительное время и только потом затонул. Кстати, этот фрегат одно время рассматривался в качестве корабля для ВМС Украины, но использовать его в роли мишени оказалось выгодней.

Как сообщается, по кораблю отработали истребители F/A-18E/F Super Hornets ВМС США и F-35C Lightning II Корпуса морской пехоты из 9 авиакрыла авианосца USS Abraham Lincoln. По фрегату применялись управляемые авиабомбы с лазерным наведением Paveway и пушечное вооружение. Кроме того, по фрегату были применены противокорабельные ракеты Harpoon и Exocet Block 2. "Гарпунами" отстрелялись канадский фрегат HMCS Winnipeg (FFH-338) и патрульный самолет P-8 Poseidon ВМС США, а французские ПКР применил малайзийский фрегат KD Lekir класса Kasturi.

Подчеркивается, что в рамках учений была подтверждена эффективность уже устаревшего вооружения, такого как ПКР Harpoon и Exocet и бомб Paveway.