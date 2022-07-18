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Военное обозрение

Пресса США: Судан фактически отказал России в создании пункта материально-технического обслуживания на Красном море

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Источник изображения: topwar.ru

Российский Военно-морской флот не получит военно-морскую базу в Красном море, Судан якобы отказал России в создании пункта материально-технического обслуживания на своей территории. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американской разведке.

По версии издания, Судан специально затягивает окончательное решение и фактически уже отказал России в создании пункта МТО, который должен был располагаться в Порт-Судане. Об это заявили два сотрудника американской разведки на условиях анонимности. При этом никаких подробностей не приводится, кроме того, что это решение местных политиков, пришедших к власти в результате государственного переворота осенью прошлого года.

Они очень неохотно предоставляют им доступ в этот порт. Они продолжают пытаться затягивать и применять тактику затягивания (...) Мы считаем маловероятным, что сделка по Порт-Судану будет заключена в ближайшее время, и что Россия потенциально может искать другие варианты, если Порт-Судан не сработает

- приводит издание слова представителя американской разведки.

Стоит отметить, что никаких официальных сообщений о разрыве соглашения о создании пункта МТО в Судане нет, причем ни с российской стороны, и ни с суданской. Последние официальные заявления, касающиеся этой темы, прозвучали в сентябре прошлого года со стороны временного поверенного в делах Судана в России Онура Ахмада Онура. Тогда он опроверг слухи о требовании от России материальной помощи в обмен на предоставление территории под российскую базу. В то же время сообщалось, что в договор будут внесены некоторые изменения.

Впервые о подписании договора с Суданом о создании пункта МТО в Порт-Судане сообщалось в 2020 году. Планировалось, что российский флот развернет небольшую базу в Красном море. По проекту численность российского контингента в новом пункте МТО не будет превышать 300 человек, а количество кораблей, одновременно находящихся в пункте, не должно превышать четырех.

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Страны
Россия
Судан
США
Проекты
2020-й год
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